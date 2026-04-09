Las obras de la Circunvalación de Arucas obligan a cerrar desde el 13 de abril el acceso a Santidad desde la GC-20

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de que a partir del próximo 13 de abril quedará cerrado el ramal de entrada a Santidad desde la GC-20 hacia la GC-300, con motivo de las obras de la Circunvalación de Arucas, en Gran Canaria.

Esta medida se enmarca en el proyecto de acondicionamiento de la GC-20, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, y responde a la necesidad de poner en marcha una nueva fase de desvío del tráfico para poder continuar con los trabajos en la glorieta de entrada a Arucas, conocida como la glorieta de Cruz Roja.

El cierre de este acceso obligará a redirigir la circulación hacia Santidad por itinerarios alternativos habilitados para garantizar la movilidad en la zona. Entre las opciones previstas, los conductores podrán utilizar la salida desde la circunvalación GC-3 en dirección Arucas-Firgas, a través del semienlace de Santidad-Cardones, para continuar después por la avenida Pedro Morales Déniz. También podrán optar por la GC-43, carretera de Visvique, y enlazar posteriormente con la GC-300, carretera de Los Castillos, hasta llegar a Santidad.

La previsión es que esta nueva fase del desvío entre en funcionamiento el lunes 13 de abril y se mantenga durante unos 40 días. Durante este periodo se ejecutarán trabajos pendientes, entre ellos la conexión de la salida de aguas al cauce del barranco.

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Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria se ha pedido a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y planifiquen sus desplazamientos con antelación para reducir, en la medida de lo posible, las afecciones al tráfico mientras avanzan las obras.