Un plan de ordenación frenará la erosión costera en el entorno de las Dunas de Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria ha dado luz verde al inicio del procedimiento para elaborar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Maspalomas, un instrumento que garantizará la conservación de este emblemático espacio natural de 403,9 hectáreas, al tiempo que permitirá compatibilizar los usos humanos con la protección de su biodiversidad.

La propuesta tiene como objetivo proteger el Campo de Dunas, la Charca de Maspalomas, el Palmeral del Oasis y el Parque Tony Gallardo, elementos que conforman la Reserva Natural Especial y que poseen un valor ecológico y paisajístico único, además de actuar como barrera natural frente a la erosión costera y los efectos del cambio climático.

La consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, destacó que la zona "soporta un importante impacto derivado de actividades recreativas y urbanizaciones turísticas", por lo que el plan establecerá criterios para conservar los elementos más significativos del patrimonio natural y definirá las medidas necesarias para permitir actividades compatibles con su protección.

El Campo de Dunas, hábitat en movimiento donde la arena circula naturalmente con el viento y las corrientes marinas, constituye uno de los principales atractivos turísticos de Gran Canaria. La Charca de Maspalomas actúa como lugar de nidificación y refugio para aves autóctonas y migratorias, mientras que el Palmeral del Oasis y el Parque Tony Gallardo representan vestigios históricos y paisajísticos del antiguo oasis de Maspalomas, recientemente restaurado para visitas.

Con este plan, el Cabildo busca blindar el futuro del enclave, protegiendo su biodiversidad, su valor paisajístico y su función como espacio natural frente a la antropización y la presión turística, asegurando que los usos humanos sean compatibles con la conservación del territorio.

El valor de estas zonas naturales

Además de su valor turístico, las Dunas de Maspalomas constituyen un ecosistema frágil y único en Canarias, con especies vegetales y animales que no se encuentran en otros lugares del planeta. La arena que forma las dunas se desplaza de manera natural gracias a la acción del viento, creando un paisaje dinámico y en constante cambio, lo que lo convierte en un laboratorio natural para el estudio de procesos ecológicos y geomorfológicos. Esta movilidad del terreno, sin embargo, lo hace especialmente vulnerable a la presión humana y a la construcción cercana, que pueden alterar el equilibrio natural y provocar erosión acelerada.

Inés Miranda: «La zona soporta un importante impacto derivado de actividades recreativas y turísticas»

La Charca de Maspalomas, además de servir como refugio para aves, actúa como regulador hídrico natural, acumulando agua de lluvia y filtrándola lentamente, lo que favorece la supervivencia de especies adaptadas a entornos salobres y semiáridos. Este humedal es un punto clave para la observación científica de aves migratorias y para la educación ambiental de escolares y visitantes, lo que refuerza la importancia de un manejo sostenible del área.

El Palmeral del Oasis y el Parque Tony Gallardo representan no solo un valor paisajístico y recreativo, sino también un legado histórico de la isla. Estos espacios muestran cómo los ecosistemas naturales y la actividad humana tradicional pueden coexistir si se gestionan correctamente. La restauración reciente del Parque Tony Gallardo ha permitido recuperar senderos, zonas de sombra y puntos de información educativa, convirtiéndolo en un referente de interpretación ambiental y cultural.

Zonas diferenciadas

El plan aprobado por el Cabildo no solo delimitará claramente los límites del espacio protegido, sino que también establecerá zonas diferenciadas según la compatibilidad de los usos: áreas de alta protección donde se restringirán las actividades humanas, zonas de uso recreativo controlado, y áreas de tránsito para turistas y senderistas. Este enfoque permitirá minimizar los impactos negativos, como la pisoteo de la vegetación, la dispersión de basura y el deterioro del paisaje, garantizando al mismo tiempo que los visitantes puedan disfrutar de la belleza natural del enclave de manera sostenible.

Además, se contempla la creación de programas de sensibilización y educación ambiental, dirigidos tanto a residentes como a turistas, para fomentar prácticas responsables en el entorno de las dunas. Estos programas incluirán señalización informativa, rutas interpretativas guiadas y talleres de biodiversidad que explicarán la importancia ecológica de cada uno de los elementos de la Reserva Natural Especial.

Con la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el Cabildo de Gran Canaria refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural, asegurando que las Dunas de Maspalomas continúen siendo un icono de la isla, tanto para la biodiversidad como para la promoción turística, y un espacio donde la naturaleza y los usos humanos puedan coexistir en equilibrio durante las próximas décadas.