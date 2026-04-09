El restaurante de este municipio de Gran Canaria que mezcla tradición y creatividad: un lugar que conquista por su originalidad

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Arucas, hay un restaurante que combina la esencia de la cocina tradicional canaria con propuestas sorprendentes. Se trata de Bodegón Hípico, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria en al isla para los amantes de la gastronomía.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continua con su nueva serie "21 municipios, 21 sabores", donde tiene como objetivo descubrir los sabores auténticos de la isla visitando un restaurante representativo en cada uno de los municipios de Gran Canaria. En el tercer capítulo, han visitado en municipio de Arucas no han dudado en compartir y recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Un sitio donde el sabor de siempre se mezcla con ese toque creativo que marca la diferencia", explican.

Entrantes sorprendentes

El restaurante busca conquistar a sus comensales desde el primer bocado. En su visita, los tiktokers se decantaron por el queso herreño ahumado con mermelada de pimientos asado y los champiñones rellenos de ternera picada, queso cheddar y salsa barbacoa.

Dos propuestas que buscan ofrecer propuestas innovadoras, pero manteniendo siempre la esencia de la gastronomía tradicional.

"La tradición de siempre con un toque que sorprende"

La carta combina platos más innovadores con opciones más clásicas que nunca falla, como la carne de fiesta que uno de los plastos más representativos de la gastronomía local. "¿A quién no le gusta un buen plato de carne fiesta? El de aquí está buenísimo", aseguran.

Sin embargo, también hay espacio para elaboraciones diferentes, como el canelón de calamar con bechamel y tinta, que según comenta es "una combinación única que te va a flipar". El pulpo frito con salsa emmy es otro de los platos que llamó su atención y no les dejó indiferentes. "Qué combinación, está buenísimo", destacan.

Como broche final, se decantaron por la torrija con Lotus y la mousse de palmerita, dos opciones perfectas para los amantes del dulce. "Esta torrija con Lotus es todo un acierto", comentan.

Horario y ubicación

Bodegón Hípico se encuentra en el Centro Hípico de Arucas, GC-20 (Carretera Arucas-Bañaderos). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de los clientes que han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones. "Un lugar mágico lleno de animales y buena comida", resumen.

Abre miércoles de 13:00 a 19:00 horas, mientras que de jueves a sábado amplía su horario hasta las 23:00 horas. Los domingos ofrece solo servicio de comidas de 13:00 a 17:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.