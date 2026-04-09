San Bartolomé arranca su plan de vivienda protegida con 52 casas en Lomo de Maspalomas

La empresa pública VISOCAN ha sacado a licitación la construcción de 52 viviendas protegidas en la parcela R2 de Lomo de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, dentro del Plan Estratégico de Vivienda municipal y tras la formalización del convenio suscrito entre ambas entidades en enero de 2026.

La actuación se tramita mediante un contrato mixto que incluye la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de los trabajos. Según el Ayuntamiento, esta fórmula permitirá acortar plazos y agilizar el desarrollo de la promoción.

El presupuesto base de licitación asciende a 9,47 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de 30 meses. La promoción contempla, además, plazas de aparcamiento y trasteros. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 13 de mayo de 2026, de acuerdo con la convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La futura promoción se llevará a cabo con técnicas parcialmente industrializadas, un sistema que combina procesos de fabricación en taller con trabajos ejecutados en obra. Este modelo, según las previsiones municipales, contribuirá a reducir los tiempos de construcción, mejorar la calidad de la edificación y minimizar el impacto de los trabajos.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que esta licitación representa “el inicio efectivo del proyecto municipal” y sostuvo que permitirá dar respuesta a una demanda histórica de vivienda pública en el municipio. En la misma línea, afirmó que se trata de una iniciativa que deja atrás la fase de planificación para entrar en la de ejecución.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, indicó que esta licitación supone el primer paso para desarrollar el convenio firmado con VISOCAN y expresó la previsión municipal de que las obras puedan comenzar a finales de 2026, en línea con los plazos contemplados en el Plan de Vivienda.

Esta actuación forma parte del Plan Estratégico de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana, que prevé la construcción de más de 260 viviendas públicas entre 2026 y 2027, con una inversión global estimada en unos 35 millones de euros.

En concreto, el plan recoge la ejecución de 152 viviendas en régimen de compraventa y 112 en alquiler asequible, distribuidas en distintos puntos del municipio y en diferentes fases de desarrollo.

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Con esta primera licitación en Lomo de Maspalomas, el Ayuntamiento avanza en la puesta en marcha de su estrategia de vivienda protegida, orientada a ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a una vivienda a residentes y familias del municipio.