¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

La agenda cultural del fin de semana incluye gastronomía y hasta un carnaval. Y es que mientras Carrizal recupera y finaliza los actos de sus carnestolendas con la gran cabalgata, Gáldar celebra la Feria del Queso, Maspalomas la de artesanía y El Pajar sus fiestas patronales en honor a Santa Águeda.

Ingenio

Carrizal celebra el último carnaval de la isla. Tras ser aplazado por la borrasca Therese, la programación continúa hoy con una fiesta latina desde las 19.00 horas en la Plaza de La Jurada, mientras que mañana se celebra la cabalgata, que partirá a las 18:00 horas y recorrerá las principales calles de Carrizal hasta llegar a El Burrero. Allí se quemará la sardina y tendrá lugar el gran espectáculo pirotécnico, previsto a las 23.00 horas. Tras los fuegos, la celebración regresará a La Jurada con una verbena hasta las 05.00 horas y estará amenizada por DJ Promaster, Star Music y Furia Joven. El cierre del carnaval llegará el domingo con una jornada dedicada a las familias, que incluirá un ludopark de 11.00 a 14.00 horas y un carnaval Infantil de 16.00 a 19.00 horas. Por otro lado, el Centro Cultural Federico García Lorca acoge desde hoy la muestra de Irene Hidalgo Distancia de pertenecer, una obra compuesta por pinturas y fotografías que giran en torno a la idea de pertenencia.

Telde

La Plaza de San Gregorio acoge hoy de 9.00 a 19.00 horas la Feria de la Salud, que contará con la participación de los centros de salud del municipio, así como de diferentes asociaciones y colectivos vinculadas a la atención social, la salud mental, la lucha contra el cáncer o el acompañamiento a pacientes. Se desarrollarán actividades dirigidas a la promoción de hábitos de vida saludables y la concienciación ciudadana.

Gáldar

La Plaza de Santiago acoge el domingo a las 10.00 horas la Feria del Queso, una cita en la que los ganaderos de los Altos del municipio ofrecerán sus productos; habrá catas populares y artesanía. A partir de las 11.30 habrá música con la Asociación Folclórica Surco y Arado y a las 13.00 horas entrega de premios de cata XXVIII edición. Por otro lado, el Festival de Poesía Baltasar Espinosa, un evento que congregará a más de 80 poetas procedentes de Canarias, la Península e Hispanoamérica, y que lleva como lema Poetas por un mundo en paz. Además, la Cueva Pintada celebra mañana las 18.00 horas un concierto orientado al público infantil y familiar del cantante Arístides Moreno y el grupo Jarea. La formación interpretará el repertorio original para Cueva Pintada, con letras y melodías en los que se abordan contenidos del centro museístico, el paisaje de Agáldar y la arqueología.

San Bartolomé de Tirajana

La cubierta del parquin de Maspalomas acoge la XV Feria de Artesanía de Gran Canaria Primavera Sur, en la que una veintena de oficios estarán representados por 65 artesanos de 15 municipios. Por otro lado, El Pajar celebra sus fiestas de Santa Águeda y hoy a partir de las 17.30 horas acoge un pasacalles con Banda Isleña y muñecos Disney; a las 20.30 horas la vecina Irasema Hernández dará el pregón y el alcalde Marco Aurelio Pérez abrirá las fiestas. A las 21.15 horas tendrá lugar la escala en hifi infantil y a las 22.00 horas la verbena con Demelza y Raúl y la orquesta Leyenda Joven. Mañana a las 11.00 horas se celebra la fiesta de la espuma; a las 18.00 horas la romería ofrenda y a las 22.00 horas verbena con Star Music, Grupo Acuarela y La Mekánica by Tamarindos. Ya el domingo, de 11.00 a 21.00 horas, encuentro de Pajareros al Sol con mercadillo y las actuaciones de distintos grupos y DJ.

Santa Brígida

El Parque Municipal celebra el domingo a partir de las 11.00 horas el concurso gastronómico Cocinillas de Santa Brígida con el que se busca al mejor cocinero del municipio en un reto con productos locales y cocina en directo. Los seis finalistas, elegidos entre 22 participantes, dispondrán de un tiempo limitado para recorrer los puestos del Mercado de Santa Brígida y seleccionar los ingredientes con los que deberán elaborar sus platos ante un jurado, poniendo a prueba su creatividad y destreza entre fogones, con una demostración de cocina en directo junto al chef José Luis Espino. El acto lo presenta Romina Vives. Por otro lado, la Sala de Exposiciones Lola Massieu acoge a partir de hoy día la muestra titulada Paisajes insulares distópicos, del creador lanzaroteño Germán Páez, una obra a obra que muestra una crítica mordaz al modelo de consumo y al impacto ambiental, utilizando la sátira para destacar las contradicciones de un mundo aparentemente inmune a la crisis ecológica.

Agüimes

El Teatro Auditorio de Agüimes acoge hoy a las 20:00 el espectáculo Échale la culpa a Pandora, una obra que combina seis monólogos de la actriz y humorista Yanely Hernández sobre el papel de la mujer en la mitología griega con seis piezas musicales originales interpretadas por la cantante Ada Rapisarda. Las entradas, a 10 euros, se pueden adquirir en la plataforma tureservaonline.es o en las casas de la cultura del municipio.

Santa Lucía de Tirajana

El Teatro Víctor Jara celebra desde hoy y hasta el 18 de abril la XXXV edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (Espal) con música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos. Hoy el acto inaugural incluirá bailes y músicas del mundo, la exposición fotográfica Para contar mi historia y el espectáculo Yo te quiero libre, dirigido por el verseador Yeray Rodríguez. En los días siguientes habrá teatro, con la obra Con siete estrellas verdes, y cine, con la proyección de La voz de Hind, centrada en la situación en Gaza.

Santa María de Guía

La Biblioteca Pública Miguel Santiago acoge hoy de 17.00 a 18.00 horas una nueva sesión de cuentacuentos dirigida al público infantil y familiar bajo el título Animales Animados. Está recomendada para niños a partir de cuatro años acompañados de sus familias.

Firgas

El Centro Socio-Cultural La Casa Verde acoge hoy a las 19.00 horas la inauguración de la exposición TraperAndo de Jénnyfer Cabrera Guerra, en una muestra promovida por el colectivo La Vinca Ecologistas en Acción. La muestra estará abierta hasta el 30 de abril y podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Guía

El Museo Néstor Álamo acoge mañana a las 11.00 horas la primera sesión del ciclo Mis sábados con Néstor Álamo con el objetivo de acercar al público la figura y el legado de uno de los grandes referentes de la cultura canaria.

Valleseco.

El Auditorio de Valleseco acoge mañana a las 20.30 horas el estreno de El enigma de Nick Valdepeñas. Teatravesía de ensueño por el imaginario de Felo Monzón, un espectáculo que lleva al escenario un cómic del artista canario hasta ahora prácticamente desconocido.

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Teror

El Auditorio de Teror acoge hasta el domingo El III Encuentro de Escuelas de Danza Villa de Teror con las disciplinas Clásica, Contemporánea, Creativa, Urbana y Experimental. El evento cultural ofrecerá talleres de danza durante los tres días, además del espectáculo Danza en Abierto hoy y el Encuentro de Escuelas, mañana.