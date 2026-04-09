¿Cuáles son las principales preocupaciones de la población de Santa Lucía?

El Laboratorio de Infancia, Adolescencia y Familia que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha abordado temas como salud mental, nuevas tecnologías y sus riesgos, conciliación familiar y el acceso a la vivienda como las principales preocupaciones de la sociedad santaluceña.

El encuentro para analizar los datos contó con la presencia de trabajadores municipales, de Servicios Sociales, profesionales y entidades sociales, entre otros agentes relacionados con estos temas en el municipio, con la meta de propiciar una verdadera Gobernanza colaborativa que permita mejorar los problemas del municipio en estos ámbitos. De manera añadida, se señalaron otras cuestiones como la diversidad cultural, la diversidad de familias, las nuevas identidades de género, la vulnerabilidad social, las dificultades educativas, el bienestar emocional, la prevención de la soledad no deseada, el apoyo a las familias en la crianza, la facilitación de recursos públicos o la coordinación entre servicios.

Saúl Goyes, concejal de Infancia y Familia, Atención Social y Comunitaria del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, presentó el laboratorio y avanzó los objetivos, entre los que destacó la detección de las necesidades de los colectivos de la infancia, adolescencia y familia. “Nuestro objetivo es claro: construir una Santa Lucía de los cuidados, que escucha de verdad y actúa con decisión ante los problemas de la infancia, la adolescencia y las familias”, subrayó.

José Manuel Álamo, facilitador de la iniciativa, investigador y experto en Intervención Comunitaria, señaló que el objetivo de este Observatorio y esta serie de laboratorios ciudadanos es “responder desde el ámbito local, el más cercano a la ciudadanía, a las necesidades de los Servicios Sociales”.

El acto contó con dos ponencias. Fijó el marco común de referencia Juan Carlos Martín, Profesor Titular y director del Máster de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria de la ULPGC. La experiencia práctica vino de La Rioja, a través del trabajo comunitario con menores, adolescentes y familias realizado desde hace más de medio siglo por la Fundación Pioneros.

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Tras la identificación de necesidades, retos y recomendaciones, ahora se abre el proceso de sistematización en base a las conclusiones de la jornada. A través de la reflexión y la cocreación colectiva se busca mejorar las políticas municipales. Para ello, se usó una metodología participativa a través de la puesta en marcha de grupos de trabajo constituidos de forma aleatoria. Este Laboratorio Municipal de Innovación Social constituye la primera iniciativa del Observatorio de Innovación Social y Comunitaria (Oisco), impulsado gracias al convenio del consistorio con la Universidad.