Tenerife ya pone 500.000 euros para la visita del papa y Gran Canaria aún estudia su aportación

La visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los días 11 y 12 de junio, continúa tomando forma con el foco puesto en la organización, la seguridad y el impacto económico que supondrá para las islas.

Mientras Tenerife ya ha confirmado una aportación de 500.000 euros para la preparación del evento, en Gran Canaria el Cabildo aún no ha concretado la cuantía que destinará, aunque ha garantizado su implicación.

Desde la institución insular aseguran que ya se ha constituido una comisión específica y que se trabaja “de manera muy estrecha” con el Obispado y los organismos implicados. Además, hace un mes se celebró una reunión con representantes del Vaticano para coordinar aspectos clave, especialmente en materia de seguridad en el Estadio de Gran Canaria.

El Cabildo ha subrayado que colaborará “sin ninguna duda”, pero insiste en que aún se están evaluando los costes reales del dispositivo antes de fijar una cifra definitiva. La previsión es que esa aportación se concrete en los próximos días y se incorpore a los presupuestos a través de remanentes.

Un recorrido con marcado carácter social

El pontífice llegará a Gran Canaria el 11 de junio procedente de Barcelona y se desplazará hasta el puerto de Arguineguín, donde mantendrá un primer encuentro con migrantes, voluntarios y ONG que trabajan en la atención a personas que llegan en patera.

Está previsto que pernocte en el Palacio Episcopal, en Vegueta, antes de trasladarse al día siguiente a Tenerife, donde continuará su agenda centrada en la realidad migratoria. En la isla tinerfeña visitará el centro de acogida de Las Raíces y posteriormente recorrerá Santa Cruz, donde celebrará una eucaristía multitudinaria en el puerto, acto que pondrá fin a su visita a España y al que se espera la asistencia de los Reyes y representantes del Gobierno.

Los obispos de Canarias han destacado que esta visita supone una oportunidad para mostrar al mundo la realidad del archipiélago como “tierra de acogida y puente entre culturas”. Más allá del carácter religioso, las administraciones coinciden en que se trata de un evento de gran impacto social, mediático y organizativo, que obligará a un importante despliegue de recursos en ambas islas.