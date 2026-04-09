“15 metros que salvan tu vivienda”: Valleseco impulsa una campaña para prevenir incendios este verano

El Ayuntamiento de Valleseco ha puesto en marcha una importante iniciativa de concienciación ciudadana bajo el lema '15 metros que salvan tu vivienda', una campaña diseñada para minimizar el impacto de los incendios forestales mediante la gestión del entorno inmediato de los hogares. Esta acción cobra una relevancia especial este año debido a las abundantes lluvias registradas recientemente tras el paso de diversas borrascas por el archipiélago, como la borrasca Theressa. Si bien estas precipitaciones han sido vitales para los recursos hídricos, también han provocado un crecimiento extraordinario de la vegetación que, con la llegada del calor estival, se transformará en una gran cantidad de combustible seco y altamente inflamable, aumentando exponencialmente la capacidad de propagación del fuego.

Ante este escenario, el Consistorio hace un llamamiento urgente a la responsabilidad colectiva para mantener una franja de seguridad de al menos 15 metros alrededor de las casas. Esta zona debe permanecer libre de maleza, matorrales y residuos vegetales, una medida que no solo es una recomendación de seguridad, sino una obligación legal, especialmente en las áreas colindantes con masas forestales. Para facilitar estas labores, el Ayuntamiento recuerda que no es necesario solicitar autorización previa para realizar desbroces o limpiezas de mantenimiento, limitándose la necesidad de permisos únicamente a la tala de arbolado silvestre. En el caso de ejemplares situados a cierta distancia de la vivienda, se recomienda realizar podas adecuadas, y se insta a los vecinos a colaborar y coordinarse cuando la franja de seguridad afecte a varias propiedades privadas.

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El alcalde del municipio, José Luis Rodríguez Quintana, ha subrayado que la prevención constituye la herramienta más eficaz contra el fuego, destacando que la implicación vecinal es el factor determinante para garantizar la seguridad de todo el municipio. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Pacuco Rodríguez Vega, insistió en que el verdor actual del paisaje es engañoso, pues oculta una acumulación de biomasa que requiere una actuación inmediata antes de que las temperaturas asciendan. Asimismo, la campaña subraya el papel fundamental del sector primario: consumir productos locales fomenta el mantenimiento de las fincas agrícolas, las cuales actúan como barreras naturales contra el fuego al mantenerse húmedas por el riego y libres de maleza, convirtiéndose en aliados estratégicos para la protección del entorno rural de Valleseco.