Afrontan dos años de cárcel por abusos sexuales a menores migrantes en Maspalomas

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes, 14 de abril, a tres personas acusadas de abusos sexuales, exhibicionismo y descubrimiento y revelación de secretos hacia menores migrantes. Presuntamente, se aproximaban al complejo de bungalós que forman el Centro de Emergencias Vistaflor, en Maspalomas, y ofrecían trabajo, regalos y arreglarles los papeles a los internos a cambio de acompañarles.

La Fiscalía pide penas que van desde los cuatro meses hasta los dos años y un mes de prisión para los tres encausados, que responden a las iniciales de C. T. M., S. C. P. y O. G. N. Además, reclama que se les impongan órdenes de alejamiento hacia las tres víctimas localizadas, a las que se les pide indemnizar con cuantías de 2.000 y 5.000 euros por los perjuicios morales ocasionados.

El escrito de acusación relata que C. T. M. y S. C. P., a los que no constan antecedentes penales, se dirigieron en numerosas ocasiones durante el mes de diciembre de 2020 a Vistaflor, uno de los establecimientos hoteleros gestionados por la Cruz Roja que se dedicaron a acoger a personas migrantes, mayores y menores de edad, al encontrarse cerrados por la pandemia de la Covid-19. Los acusados presuntamente se dirigían a los internos del centro y les ofrecían trabajo, regalos y legalizar su residencia en el territorio español si se marchaban con ellos.

El juicio tendrá lugar el próximo martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas

Con estas promesas lograron que el también acusado O. G. N., mayor de edad, natural de Senegal y con una orden de devolución a su país de origen de octubre de ese mismo año, les acompañara en reiteradas ocasiones a una finca. En el interior de la vivienda, según sostiene la Fiscalía, los tres mantuvieron relaciones sexuales en presencia de la hija de C. T. M., una menor de cinco años de edad, pese a que eran conscientes de que esta observaba todos los actos.

Los siguientes hechos por los que se les acusa habrían tenido lugar el 17 de diciembre de ese mismo año. Los encausados recogieron en el centro a un menor de 15 años y lo trasladaron hacia la Charca, en la playa de Maspalomas.

Exhibicionismo

En un descampado próximo al lugar, la acusada C. T. M., supuestamente inspirada por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y de atentar contra la indemnidad sexual de la víctima, lo besó sin consentimiento y le realizó tocamientos de índole sexual, al tiempo que le decía "quiero follarte y chuparte la polla". Una vez más, los actos habrían tenido lugar en presencia de la hija de la acusada.

Por último, la Fiscalía mantiene que en una fecha indeterminada de ese mismo mes C. T. M. contactó a través de WhatsApp con un residente del centro mayor de edad y natural de Senegal. Ambos iniciaron una videollamada en la que la encausada supuestamente aprovechó para hacer capturas de pantalla de los genitales del migrante y de este en calzoncillos.

La pena solicitada tiene en cuenta que una de las acusadas tiene discapacidad intelectual y psíquica

Días más tarde, comprende el escrito, la acusada habría propuesto a la víctima mantener relaciones sexuales con ella, pero como él se negó habría decidido menoscabar su intimidad y difundir las capturas de pantalla al enviarlas a varios de los otros migrantes internos en el centro.

La solicitud de condena del Ministerio Público tiene en cuenta que C. T. M. presenta antecedentes psicopatológicos en forma de una discapacidad intelectual ligera y una deprivación sociocultural asociada, por los que tiene reconocida una discapacidad psíquica del 65%. Estas circunstancias, señala el informe de conclusiones provisionales, implican una disminución de sus capacidades cognitivas y volitivas de grado moderado de carácter permanente.