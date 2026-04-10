Agüimes acoge el Salón del Vehículo Eléctrico el 18 de abril

El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, celebra este año su novena edición en el Recinto Ferial de Agüimes, donde los días 18 y 19 de abril se darán cita empresas, profesionales y público interesado en la movilidad eléctrica en Canarias. El encuentro se consolida como escaparate del sector en la isla y punto de conexión entre industria y ciudadanía.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó el peso de la isla en este ámbito al señalar que “Gran Canaria lidera hoy la movilidad eléctrica en Canarias”, con el 57% de las ventas de vehículos eléctricos del archipiélago. A su juicio, este posicionamiento responde a la “apuesta clara por la transición energética” y al despliegue de puntos de recarga.

En la misma línea, la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, subrayó el papel del salón como espacio para difundir “las últimas novedades de movilidad eléctrica, las ventajas medioambientales y de ahorro energético, así como las ayudas a la adquisición”. También enmarcó el evento en el objetivo de avanzar hacia una “ecoisla libre de CO2”.

Expositores y programa

El salón reunirá empresas de vehículos eléctricos, instaladoras de recarga, servicios especializados, asociaciones e instituciones. La oferta incluye exposición de modelos, información técnica y asesoramiento sobre ayudas públicas, además de contactos profesionales entre agentes del sector.

Durante las dos jornadas se celebrarán ponencias y mesas redondas sobre la evolución de la recarga en España, las comunidades energéticas, la electrificación del taxi, el flash-charging y los retos actuales de la movilidad eléctrica en Canarias. El objetivo es abordar tanto el desarrollo tecnológico como su implantación práctica.

Novedades de esta edición

Como principal novedad, Movelec incorporará seis simuladores de conducción de acceso libre y cursos de conducción eficiente de vehículos eléctricos. Estas sesiones incluirán charlas informativas y prácticas guiadas por monitores especializados, con contenidos como el uso de la frenada regenerativa o la optimización de la carga de baterías. La participación será gratuita por orden de llegada.

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Toda la programación, el listado de empresas participantes y la inscripción a actividades están disponibles en la web oficial del evento, donde también se pueden obtener entradas gratuitas para asistir al salón.