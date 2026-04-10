ASBA – Primero Canarias cuestiona el destino de 41.768 euros a publicidad institucional

El grupo municipal ASBA–Primero Canarias expresó en el último pleno de Valsequillo su rechazo a la modificación de crédito aprobada por el grupo de gobierno para destinar 41.768,10 euros a la partida de información y publicidad institucional.

La formación, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, sostuvo que no comparte la urgencia con la que se ha tramitado esta modificación presupuestaria. Su portavoz, Francisco Atta, comparó esta decisión con la negativa a impulsar, también por la vía de urgencia, una modificación de crédito para actuar en la carretera que une Lomitos de Correa con La Palma.

Según ASBA, el cambio presupuestario llega después de que el alcalde, Juan Carlos Hernández, defendiera la eliminación del importe reservado a un cargo de confianza y apelara a la necesidad de reforzar la transparencia y la información a la ciudadanía.

La oposición recordó que el personal eventual es una figura prevista en la administración pública y aseguró que, durante la etapa de gobierno de ASBA-CC, ese recurso se utilizó con funciones de apoyo técnico y coordinación interna para reforzar servicios municipales.

A juicio del grupo, la reasignación de esa cuantía a publicidad institucional abre el debate sobre las prioridades del actual ejecutivo local y sobre si el gasto responde a necesidades informativas de la institución o a una mayor proyección pública del grupo de gobierno.

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ASBA también sostuvo que el Ayuntamiento ya dispone de canales suficientes para difundir la actividad municipal sin aumentar esta partida. Entre ellos citó las redes sociales institucionales, la radio municipal y el centro de producción de Este Canal en Valsequillo, servicios que, señaló, ya cuentan con financiación pública.