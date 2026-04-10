La Audiencia Nacional avala el deslinde del litoral en el Faro de Maspalomas

La Audiencia Nacional ha avalado el deslinde del litoral en el entorno del Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, frente a las pretensiones de una cadena hotelera. La sentencia rechaza la modificación de la delimitación vigente que solicitaba el grupo Lopesan, que a través de su empresa IFA Hotel Faro Maspalomas pretendía que se reconociera una línea de ribera del mar distinta a la actual.

El fallo, dictado el pasado 22 de enero, pone fin al pleito que mantenía la entidad contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que a finales de 2022 denegó la solicitud de rectificación del deslinde aprobado en 1995. La demandante, después de agotar la vía administrativa, interpuso un recurso contencioso-administrativo en los tribunales.

El grupo de Eustasio López reclamó a la Sala el dictado de una sentencia que dejase sin efecto el dictamen impugnado y que, en su lugar, reconociese el deber de la administración de rectificar la ribera del mar, al considerar que concurren los requisitos legales necesarios. Por su parte, el abogado del Estado se opuso a las pretensiones de la empresa y defendió los límites actuales.

La Sala determina que no cabe una modificación por la inexistencia de obras para construir un paseo marítimo

En concreto, el reclamante pedía modificar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre mediante el establecimiento de la ribera del mar en el tramo comprendido entre los mojones 98 y 100. Estos límites fueron aprobados hace más de tres décadas para el tramo comprendido entre el Veril, en Playa del Inglés, y el Faro de Maspalomas.

La petición iba enfocada a establecer una línea de ribera del mar separada de la del deslinde en la zona situada entre los vértices M-98 y M-100. La mercantil entendía que la ejecución de las obras del paseo marítimo del comienzo de la playa de Maspalomas, que transcurre en parte por el lindero de la parcela del Hotel Ifa Faro, se encontraba en la situación descrita en la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral.

Informe de la situación del paseo

Por tanto, la empresa pidió a la Demarcación de Costas en Canarias la emisión de un informe en el que se indicase la situación jurídica del paseo y si los terrenos afectados por dicha solicitud forman parte integrante de la ribera del mar al resultar alcanzados por la acción del oleaje o las mareas, o por la arena.

Costas expuso que en dicha zona "no se ha llegado a ejecutar hasta el día de hoy paseo marítimo alguno", así que lo establecido en la ley que alega la mercantil para el establecimiento de ribera "no resultaría de aplicación en este caso".

"La actual explanada pavimentada ubicada entre los mojones 100 y 101 frente al hotel es el resultado de los trabajos de demolición que llevó a cabo la administración con motivo del levantamiento subsidiario que tuvo que hacer de los terrenos concesionados en su día a la mercantil que ahora solicita la rectificación del deslinde, y no como resultado de la construcción de un paseo marítimo, ya que como también se ha expuesto anteriormente ese tramo del paseo marítimo nunca llegó a ejecutarse", recoge la resolución administrativa.

El fallo impone las costas a la cadena hotelera y es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo

En cuanto al resto de la zona, argumentó la administración pública que los terrenos tienen naturaleza de playa o zona de depósitos de materiales sueltos, por lo que "es coincidente la ribera del mar" y lo considera "adecuado", con lo que rechaza una rectificación.

El tribunal, con el magistrado Fernando Ruiz Piñeiro como ponente, centra el debate en el requisito invocado por la recurrente que establece que el paseo marítimo sea construido por la Administración General del Estado o por otras instituciones públicas con su autorización. Mientras que la empresa considera que el camino frente a su hotel es "funcional y morfológicamente un paso marítimo" con aprobación de Costas, la Abogacía del Estado sostiene que no concurre dicha circunstancia.

Obras parciales

La Sala resuelve que la inexistencia de obras ejecutadas por la administración para configurar un paseo marítimo y la carencia de título habilitante de la explanada impiden la aplicación de dicha disposición de la ley. Considera acreditado que el proyecto aprobado en 1995 no llegó a ejecutarse por la administración, si bien de forma parcial se realizaron algunas obras por parte del Ayuntamiento para la rehabilitación del muelle, la ejecución de la plaza en el entorno del Faro y el primer tramo de paseo marítimo de unos 120 metros.

Después, el Consistorio encargó un segundo proyecto que constituía una segunda fase del anterior y pretendía la prolongación del paseo hasta el centro comercial Oasis, además de la demolición del solárium y el desmontaje y traslado de Open-Bar existente en las instalaciones del Club El Senador. Sin embargo, este plan obtuvo un informe desfavorable de la Dirección General de Costas y no llegó a ejecutarse.

El fallo impone las costas a Lopesan y es susceptible de recurso de casación a resolver por el Tribunal Supremo en caso de que concurra interés casacional objetivo y los servicios jurídicos lo estudian.