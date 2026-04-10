La familia Bridgerton conquista la capital: el fenómeno número 1 de Netflix llega a Gran Canaria

El fenómeno global Bridgerton desembarca en Las Palmas de Gran Canaria con una experiencia única: Candlelight: Lo mejor de Bridgerton, un concierto a la luz de las velas que tendrá lugar el 8 de mayo de 2026 en el emblemático Gabinete Literario. Este evento, que ya ha cautivado a miles de fans en todo el mundo, permitirá a los asistentes disfrutar de las melodías más icónicas de la serie Los Bridgerton, reinterpretadas por un cuarteto de cuerdas en un ambiente romántico y exclusivo.

El suave brillo de las velas y la acústica perfecta del recinto crearán el ambiente ideal para disfrutar de la interpretación de las piezas musicales que han marcado los momentos más inolvidables de la serie. El evento se llevará a cabo el 8 de mayo, de 21:30 a 22:30 horas.

¿Cómo puedo conseguir mis entradas?

Las entradas están disponibles en tres zonas, para que elijas la experiencia que más te guste:

Zona C: 39,50 €

Zona B: 44,00 €

Zona A: 49,00 €

Recuerda que las puertas se abrirán 45 minutos antes del inicio, pero no se permitirá el acceso una vez comenzado el concierto, así que llega con tiempo para no perderte ni un acorde. Las entradas deberán adquirirse a través de la app o la página web (www.feverup.com) antes de llegar al evento.

Todos los invitados deben tener 8 años o más para asistir. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.

¿Qué esperar de esta experiencia musical?

Con una duración de 60 minutos, el cuarteto de cuerdas Cuarteto Animus será el encargado de interpretar las composiciones más destacadas de Los Bridgerton. Desde las melodías románticas hasta los temas más emblemáticos de la serie, este concierto te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de la alta sociedad, rodeado de romance, glamour y misterio. Un verdadero deleite para los sentidos.

¿Por qué no puedes perderte este concierto?

Si eres fan de Los Bridgerton y has soñado con estar en el centro de la acción de la serie, esta es tu oportunidad para vivir una experiencia completamente diferente. Rodeado de velas, música clásica en vivo y un ambiente digno de la nobleza, este concierto te permitirá revivir lo mejor de la serie de una forma única e inolvidable.

No dejes pasar esta oportunidad de sumergirte en el fascinante mundo de Los Bridgerton de una manera completamente nueva. Con una experiencia única, rodeado de la magia de la música y el ambiente encantado del Gabinete Literario, Candlelight: Lo mejor de Bridgerton te transportará a la época dorada de la alta sociedad londinense.