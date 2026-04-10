Cientos de estudiantes encuentran en el IES Ingenio su vocación profesional

El IES Ingenio celebró con éxito este viernes la V edición de su Feria de las Profesiones 2025/2026, una iniciativa ya consolidada que volvió a convertirse en un punto de encuentro entre el ámbito educativo y el mundo laboral. La jornada tuvo como objetivo principal acercar al alumnado a las distintas opciones de formación y empleo, facilitando herramientas para la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

El evento contó con la participación de diversos centros de Formación Profesional, entre ellos el CIFP Telde con su oferta en Acuicultura, el IES Faro de Maspalomas con Hostelería y Turismo e Imagen Personal, y el CIFP Felo Monzón Grau-Bassas con Imagen y Sonido. Asimismo, el propio centro anfitrión presentó sus especialidades formativas, que abarcan Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Administración y Gestión, Bachillerato de Arte y Formación y Orientación Laboral (FOL), además de contar con la presencia de la Escuela Oficial de Idiomas.

A esta oferta se sumaron espacios dedicados al emprendimiento y la innovación, así como la participación de empresas referentes del tejido empresarial canario que compartieron experiencias con el alumnado. También estuvieron presentes productores y distribuidoras de alimentación y bebidas, y el Ejército de Tierra, ampliando el abanico de posibilidades profesionales mostradas.

Como cada año, la feria reservó un espacio destacado para los oficios tradicionales y la artesanía local, poniendo en valor el calado como elemento representativo del patrimonio cultural. Para ello se contó con la colaboración de Coros y Danzas de Ingenio y la Asociación de Caladoras, reforzando el vínculo entre tradición e identidad, así como con la Panadería Artesanal Amaro.

La iniciativa reunió a alumnado visitante de otros centros educativos del entorno, como el IES Carrizal, el IES Joaquín Artiles y el IES Valsequillo y contó con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y del Cabildo de Gran Canaria, acudiendo representantes de ambas administraciones.

Por un lado, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas al tratarse de un “encuentro necesario para mostrar la realidad del mercado laboral a tantos jóvenes, y que vean, de primera mano, lo que se pueden encontrar cuando terminen sus estudios," y abrirles a las diferentes opciones.

La vicedirectora del IES, Fina Santana Artiles, subrayó la amplia participación registrada a la vez que resaltó el objetivo de este encuentro: “que vean, por un lado, las ofertas que existen, que abran su mente, que tengan acceso y, por otro lado, que vean la importancia de esas salidas, esas vías profesionales, que en un futuro es a lo que ellos se pueden dedicar. Queremos, sobre todo, darles una pincelada de lo que hay, que se motiven a seguir estudiando, que no se queden con 4º de la ESO, con los estudios obligatorios y, si terminan segundo de Bachillerato, sepan que hay otras salidas, además de la universidad".

Ciclos formativos cada vez más desarrollados

En la misma línea, el director de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez, puso en valor la evolución del proyecto en estos años y su relevancia para "acercarles a la realidad de las profesiones, que existen diferentes posibilidades de seguir estudiando, de no abandonar. Muchos tienen la idea de continuar con el bachillerato para luego continuar en la universidad. Pero también está la otra opción de los ciclos formativos que cada vez están más desarrollados, como la formación dual que ha mejorado la parte formativa práctica, y eso es lo que interesa," explicó. Además, resaltó que se trataba de un proyecto transversal, encaminado “no solo a orientar, sino también a rescatar tradiciones, recuperar y visibilizar todo lo que es nuestro patrimonio inmaterial”.

Finalmente, el concejal de Educación, Sebastián Suárez, resaltó el impacto de la iniciativa afirmando que “este tipo de encuentros son más que necesarios para que las personas jóvenes conozcan la diversidad de profesiones existentes," esperando que "cada año vaya a más".

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Consolidada como un espacio de aprendizaje, orientación y convivencia, la Feria de las Profesiones del IES Ingenio continúa creciendo y reforzando su papel como herramienta clave para acompañar al alumnado en la construcción de su futuro.