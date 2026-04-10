Gáldar inicia la recogida de residuos orgánicos con contenedor marrón en Piso Firme y otros barrios

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de las Concejalías de Medio Ambiente y Limpieza, dirigidas por Ulises Miranda Guerra y Antonia Moreno, ha iniciado la implantación del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos en el barrio de Piso Firme. La iniciativa incluye también los núcleos de Barrial, La Enconada, San Isidro y Marmolejos, alcanzando una población cercana a los 7.000 habitantes.

Reunión informativa y entrega de contenedores

La sede de la Asociación de Vecinos de Piso Firme acogió una reunión para explicar el funcionamiento del servicio. Participaron los concejales Ulises Miranda y Antonia Moreno, junto a Galileo Rodríguez Amador, de Gran Canaria Recicla, y Julio Mendoza, de Grúas Gran Canaria, empresa adjudicataria de la recogida. Durante el encuentro se entregaron los primeros contenedores individuales a los vecinos inscritos y se resolvieron dudas sobre la separación de residuos.

El concejal de Medio Ambiente, Ulises Miranda Guerra, explicó que el procedimiento de adhesión está disponible en la web del municipio y que los contenedores se ubicarán en Piso Firme, subida Las Rosas, Cuevas del Juncal y Las Cruces. Destacó que el sistema prioriza la calidad de los residuos mediante un proceso participativo: los contenedores requieren llave y solo se permite residuo 100% orgánico, incluida la bolsa compostable.

Impacto y valor del compost

Según Julio Mendoza, responsable de la empresa de recogida, la iniciativa contribuye a mejorar el medio ambiente y reduce la presencia de vertederos ilegales. Además, el residuo orgánico se transforma en compost de alta calidad, útil como abono, lo que incrementa la participación vecinal. Mendoza señaló que Gáldar se ha convertido en un municipio referente en Gran Canaria por la calidad de los residuos recogidos y la productividad del sistema.

Galileo Rodríguez Amador, de Gran Canaria Recicla, subrayó que la eficacia del contenedor marrón depende de la pureza de los residuos y de la colaboración de los vecinos. La guía informativa completa se encuentra disponible en el portal municipal galdar.es. La concejala de Limpieza, Antonia Moreno, hizo un llamamiento a la corresponsabilidad, solicitando a los asistentes que transmitan los conocimientos a otros vecinos.

Próximos pasos y continuidad

A partir de ahora, todos los jueves se realizará la recogida de materia orgánica en Piso Firme, integrando al barrio en la rutina sostenible que ya sigue el resto del municipio. El modelo pretende fomentar hábitos responsables, la educación ambiental y la producción de compost de calidad en la isla.