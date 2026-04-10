Gáldar presenta ‘Referentes de la Literatura Canaria’, un homenaje a 150 escritores

La Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar fue escenario de la presentación de la obra ‘Referentes de la Literatura Canaria’, un proyecto que reúne por primera vez en un solo volumen textos y retratos de 150 escritores, divididos equitativamente entre 75 autoras y 75 autores de las islas. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, tiene como objetivo acercar la literatura canaria a la ciudadanía y a las futuras generaciones.

Acto de presentación y autoridades presentes

El acto contó con la presencia del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Julio Mateo Castillo, quien destacó la importancia de la obra como guía para la creación literaria en Canarias. Durante la presentación, el cronista oficial de Gáldar y director de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Juan Sebastián López García, resaltó la calidad de los retratos a plumilla realizados por Eugenio Aguiar, natural de Guía de Gran Canaria, quien dedicó dos años al proyecto.

El poeta Ángel Sánchez, prologuista del volumen y ganador del Premio Canarias de Literatura 2018, señaló que la obra representa un proyecto esperado por la literatura canaria, visibilizando tanto a autores consagrados como a aquellos actualmente activos. Según Josefa Molina, directora de la Colección Palabra y Verso y coordinadora del volumen, se trata de un libro pedagógico que recopila poemas, ensayos y textos narrativos, algunos inéditos, todos correctamente referenciados con autor, obra y año de publicación.

Exposición de retratos

Además de los textos, se inauguró una exposición con 27 de los 150 retratos incluidos en el libro, que permanecerá abierta hasta el 19 de abril en la Sala Sábor. La obra forma parte del volumen número 15 de la Colección Palabra y Verso, publicada bajo el sello Beginbook.

La presentación y la exposición coinciden con la celebración del III Festival de Poesía Baltasar Espinosa, que se inaugura el 10 de abril en el Teatro Consistorial de Gáldar y reúne a más de 80 poetas de Canarias, la península e Hispanoamérica. El festival, que en esta edición lleva por lema ‘Poetas por un mundo en paz’, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, la Casa-Museo Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón, el Museo Arqueológico Cueva Pintada, el Casino de Gáldar y la Coral Polifónica de Gáldar.