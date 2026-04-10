Gran Canaria elige sus mejores vinos entre 18 bodegas
Los nombres de los galardonados se darán a conocer el próximo día 5 de mayo, tras la cata a ciegas de 46 vinos por parte de 14 profesionales
La 30ª edición del Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria, que organiza anualmente el Cabildo insular, entra en su recta final. El jurado, integrado por 14 catadores profesionales, han catago a ciegas en Infecar 46 vinos procedentes de 18 bodegas de la Isla, que cumplen con los requisitos establecidos por la Denominación de Origen de Gran Canaria y que, este año, compiten por las máximas distinciones.
De hecho, los nombres de los que se proclamen los mejores vinos de la Isla se revelarán el próximo día 5 de mayo, en un acto que presidirá Antonio Morales, líder del Gobierno grancanario. Así, en ese evento, se entregarán los tres premios principales en las categorías de tinto joven, vinos blancos secos jóvenes / vinos blancos fermentados en barrica, y semisecos, semidulces, dulces y licorosos. Además, se otorgará el reconocimiento especial a la Mejor imagen y presentación, tras la valoración de todos los elementos del diseño de la botella.
Con este nuevo encuentro con el sector, la Consejería de Sector Primario, dirigida por Miguel Hidalgo, ratifica su apuesta firme por la excelencia vitivinícola de Gran Canaria, con el propósito de promocionar los vinos insulares y volver a manifestar el apoyo incondicional de la Corporación a quienes trabajan en las viñas y las bodegas, y su reconocimiento al esfuerzo que realizan a diario para alcanzar los más altos estándares de calidad.
Como ya manifestó el propio Miguel Hidalgo antes de iniciarse las catas, este Concurso, que ha sido reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “supone un acicate para las y los viticultores y vinicultores, para que vayan mejorando poco a poco las excelentes producciones que ya consiguen año tras año”.
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