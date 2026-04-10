El Granca Live Fest prevé superar su impacto económico en su quinta edición

El Granca Live Fest se ha consolidado como uno de los eventos con mayor impacto económico en Gran Canaria y, de cara a su edición de 2026, se prevé que supere los niveles registrados en años anteriores.

El festival se celebrará del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria y ha alcanzado en sus últimas ediciones un impacto económico en torno a 25 millones de euros, con repercusión directa en sectores como la hostelería, el alojamiento, el transporte y el comercio local.

En conjunto, el evento acumula cerca de 95 millones de euros de impacto económico desde su puesta en marcha en 2022, además de haber generado más de 6.000 empleos directos, a los que se suman miles de puestos indirectos vinculados a su organización.

Para esta nueva edición, en la que el festival celebra su quinto aniversario, la previsión es superar estos niveles de impacto, impulsado, entre otros factores, por la ampliación del evento a cuatro días de programación, uno más que en ediciones anteriores.

Además, la edición de 2026 será la más ambiciosa hasta la fecha, con un cartel encabezado por grandes nombres internacionales como Maroon 5, Ms. Lauryn Hill y Juan Luis Guerra, al que se suman artistas destacados del panorama actual como Dani Fernández, Lola Índigo, Danny Ocean, Omar Courtz o Carlos Rivera, entre otros.

Este salto en dimensión y propuesta artística refuerza su capacidad de atracción y anticipa una mayor actividad económica en la isla durante los días del festival.

El Granca Live Fest se consolida así como una de las principales citas culturales con impacto económico directo en Gran Canaria, especialmente en la capital durante su celebración.

Granca Live Fest cuenta con el apoyo de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, IQOS, Binter, Fred. Olsen Express, Coca-Cola, Cajasiete, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.