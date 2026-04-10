Hallan un coche abandonado y desvalijado en la playa de Vargas
El vehículo, localizado este jueves 9 de abril, presenta graves daños y signos de haber sido desmontado tras un posible robo
La aparición de un vehículo en condiciones alarmantes ha generado sorpresa en el sureste de Gran Canaria. Este jueves, 9 de abril, se ha localizado un Renault Clio completamente desvalijado y en aparente estado de abandono en la zona final de la playa de Vargas, un enclave conocido por su valor natural y frecuentado por deportistas y visitantes.
El automóvil se encontraba en una zona cercana a las marismas, parcialmente hundido en la arena, lo que evidencia que lleva tiempo sin ser movido o que ha sido desplazado hasta allí en circunstancias aún desconocidas.
El estado del coche no deja lugar a dudas sobre la gravedad de los hechos. El Renault Clio presenta importantes daños estructurales y la ausencia de múltiples piezas esenciales, lo que apunta directamente a un posible proceso de desmantelamiento.
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