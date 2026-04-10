El Insular-Materno Infantil reúne a 90 especialistas para analizar los retos de la salud mental

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha reunido a cerca de 90 especialistas en sus I Jornadas de Salud Mental, un encuentro que ha congregado a profesionales de distintos centros sanitarios de Canarias y Madrid para analizar los principales retos del sector y compartir experiencias innovadoras. En la inauguración participaron el director gerente del complejo, José Blanco López; la directora médica, Ana Castellot Martín; y la jefa del Servicio de Salud Mental, Esperanza Bosch Casañas.

Durante las jornadas se han abordado, a través de distintas ponencias, aspectos clave como la innovación organizativa y la implantación de nuevos modelos asistenciales, así como las experiencias en atención domiciliaria tanto en pacientes adultos como pediátricos.Asimismo, se han analizado iniciativas centradas en la atención a pacientes con psicosis en sus propios domicilios, los desafíos actuales de la especialidad y las estrategias para mejorar la calidad asistencial.

Atención domiciliaria y nuevas unidades

Uno de los ejes principales del encuentro ha sido el impulso de la atención domiciliaria en salud mental, una línea en la que el complejo hospitalario ya trabaja activamente con programas dirigidos tanto a adultos como a menores, con el objetivo de acercar la asistencia a los pacientes.

En este contexto, el centro ha destacado la puesta en marcha, el pasado año, de una Unidad Específica de Neuropsicogeriatría, orientada a personas mayores de 65 años hospitalizadas por otras patologías médicas que presentan alteraciones conductuales o síntomas que requieren una evaluación especializada.

Esta unidad, de carácter multidisciplinar, integra a profesionales de Psiquiatría, Neurología y Geriatría, lo que permite una valoración global del paciente desde distintas perspectivas clínicas.Además, recientemente ha comenzado a ofrecer atención domiciliaria, ampliando así su alcance y adaptándose a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

El objetivo de este dispositivo es mejorar la atención durante el ingreso hospitalario y facilitar una transición adecuada hacia otros recursos asistenciales, como las unidades de salud mental, Atención Primaria o consultas de Neurología.