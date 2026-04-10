Juan Grande disfruta del espectáculo ‘Entre cuerdas y voces’ con la Escuela Municipal de Música
El Centro Cultural acogió una velada dedicada al folclore canario, en la que el alumnado debutó como solista ante el público
El Centro Cultural de Juan Grande acogió este jueves el espectáculo musical 'Entre cuerdas y voces', una propuesta protagonizada por alumnado y profesorado del Aula de Folclore de la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana.
El evento, organizado por la Concejalía de Cultura que dirigen la teniente de alcalde Elena Álamo Vega y Esther Delgado Sánchez, sirvió como espacio de formación y exhibición para el alumnado de la asignatura de cantos canarios, que tuvo la oportunidad de estrenarse como solista en un entorno cercano y acogedor.
Durante la velada, los participantes ofrecieron un recorrido por el cancionero popular canario, interpretando piezas como El baile del santo, El cambullonero, folías, la Mazurca de Gáldar, De belingo, Bendita mi tierra guanche, Amor canario, Amanecer en Canarias, Madre canaria, Somos costeros, Al pico Teide o Siete rosas, entre otras.
La actuación contó además con la participación de profesorado y alumnado instrumental del Aula de Folclore, que acompañaron las interpretaciones vocales y contribuyeron a dar forma a una velada marcada por la tradición, el aprendizaje y la puesta en valor de la música popular de las islas.
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