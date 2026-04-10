Masapeses acude al juzgado para exigir al Ayuntamiento de Arucas que regularice las viviendas

Vecinos de Masapeses de Arucas acuden al juzgado para reclamar a través de un contencioso al Ayuntamiento la «recepción tácita» de la urbanización, después de que 84 vecinos presentaran sin éxito el año pasado un escrito en las oficinas municipales y tras más de 30 años de «abandono». El colectivo denuncia la «absoluta pasividad» contra el promotor de las 72 viviendas construidas en dos fases, además de recordar que han pagado en años más de un millón de euros en el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Deterioro de las calles

En el escrito registrado el 28 de enero de 2025 con la firma de los dueños de las 56 viviendas de 72 del área residencial, que sirve de base ahora para acudir a la Sala de lo Contencioso 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se detalla que los vecinos «muestran su preocupación por el deterioro severo de los elementos comunes imprescindibles para el buen funcionamiento de la urbanización», entre los que se cita el asfaltado, alcantarillado y la maleza de la urbanización.

Los vecinos se quejan del mal estado de las calles y la maleza en la urbanización Masapeses de Arucas. / José Carlos Guerra

Los afectados recurren en su argumentación para exigir su regularización a «razones legales, eficiencia y necesidad de sujetar la actividad administrativa a la satisfacción de los intereses generales».

Relato histórico desde 1991 con Walls Can

En el primero de los casos, repasa la historia de Masapeses desde que el administrador único de la empresa Walls Can, Demetrio Marrero, formalizó el 22 de julio de 1991 una escritura segregando 48 parcelas independientes de la parcela B del Plan Parcial, pese a carecer de licencia municipal y de otros requisitos. «Semejante panorama no hubiera sido posible sin la pasividad absoluta de la Administración».

El 10 de septiembre de ese año, la comisión de gobierno concede la licencia de obras para la construcción de 48 parcelas, sin haberse efectuado compensación, ni aprobado el proyecto de ejecución. El 27 de septiembre de 1991, el pleno acuerda la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. «Siendo esta la fecha para el inicio del cómputo de cuatro años que para su ejecución preveía en plan de etapas, plazo que era de carácter improrrogable y dado que, a fecha de hoy las obras de urbanización no se han ejecutado, ha resultado incumplido dicho plazo con un exceso de 30 años, ante la absoluta pasividad municipal».

El 28 de diciembre de 1993 la comisión de gobierno rechaza tramitar la licencia de primera ocupación, hasta que se acabe la urbanización. Y el 8 de agosto de 1994 la arquitecta municipal emite un informe desfavorable a la ejecución por fases de la urbanización y la recepción provisional, tras la petición de Walls-Can.

Más casas, pese a todo

Pese a todo, se concede al promotor una nueva licencia de obras para construir 24 viviendas más. «No puede explicarse con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable», se señala, al tiempo que se manifiesta que todo esto «pone de manifiesto, en gran medida, la permisividad sistemática de la Administración ante los continuos incumplimientos del promotor».

"Por acción o por omisión, el Ayuntamiento ha obrado como coadyuvante del promotor obviando el interés general" Escrito de los vecinos

El escrito remarca que «por acción o por omisión, el Ayuntamiento ha obrado como coadyuvante del promotor obviando el interés general», y habla de un caso de «desviación de poder».

Título habilitante

Los afectados insisten en que las casas se levantaron con título habilitante, considerando que el suelo es urbano. «Negar ahora esa evidencia supone ir contra sus propios actos».

Y sentencia que «es posible sostener que si las obras de urbanización han sido hechas y están en uso consentido y tolerado por la Administración, desarrollándose sobre este ámbito una actividad de edificación amparada en título habilitante, han de entenderse recepcionadas de manera tácita». Y recurre para ello a la existencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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