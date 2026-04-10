Maspalomas abre la votación para elegir la alegoría del Carnaval Internacional 2027: estas son las opciones

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto este viernes el proceso de votación para elegir la alegoría del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027. Residentes, visitantes y turistas podrán participar hasta el próximo 26 de abril en una consulta digital que decidirá la temática de una de las citas festivas y turísticas más destacadas del municipio.

Las tres propuestas que optan a convertirse en la imagen del próximo carnaval son ‘Mundos marinos’, ‘Un mundo de juguetes’ y ‘La era digital’, tres conceptos con perfiles muy diferentes y pensados para trasladarse a la escenografía, las galas, las carrozas y el ambiente en la calle.

Plazo de votación

La opción ‘Mundos marinos’ propone un viaje al fondo del océano, con una estética colorista y de fantasía vinculada además al entorno costero del municipio. ‘Un mundo de juguetes’ apuesta por la nostalgia, la imaginación y el universo de la infancia, mientras que ‘La era digital’ mira al presente con una propuesta inspirada en la tecnología, las luces y las pantallas.

La votación permanecerá activa desde el 10 de abril a las 10.00 horas hasta las 23.59 horas del 26 de abril, a través de una encuesta en formato digital en la que solo se podrá seleccionar una de las tres alegorías planteadas. La propuesta que obtenga más apoyos será la elegida para tematizar oficialmente el Carnaval Internacional de Maspalomas 2027.

Reforzar Maspalomas al exterior

Desde el grupo de gobierno municipal subrayan que este sistema busca implicar desde el inicio tanto a la ciudadanía como a quienes visitan el destino, reforzando además la proyección exterior de un evento con peso propio dentro del calendario festivo y promocional de Maspalomas. La concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, señaló que con esta iniciativa «ponemos en marcha un proceso participativo que permite que la ciudadanía decida desde el primer momento cómo quiere que sea su carnaval». La edil añadió además que se trata de «una forma de implicar a quienes viven aquí y a quienes nos eligen como destino, en la construcción de uno de nuestros principales eventos».

Vega destacó también el valor promocional del carnaval para el municipio y defendió la apertura de la votación a visitantes y turistas al asegurar que el Carnaval Internacional de Maspalomas es «una herramienta clave de promoción turística» que permite «generar interés desde el inicio y posicionar el evento en los mercados emisores».