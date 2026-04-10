El Parque Eólico Botija-Gáldar alcanzará 2,4 MW con una nueva turbina y evitará 2.040 toneladas de CO₂ al año

El Ayuntamiento de Gáldar ha recibido la autorización del Gobierno de Canarias para la instalación del tercer aerogenerador del Parque Eólico Botija, consolidando el primer parque eólico 100% municipal de Canarias. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de Canarias mediante el Decreto 50/2026 con fecha 30 de marzo, permite sumar una turbina de 0,8 MW a las dos ya operativas en Los Llanos de Botija, alcanzando así una potencia total de 2,4 megavatios.

Detalles técnicos y financiación

La segunda fase del proyecto incluye el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un aerogenerador de tecnología Enercon E-53, junto con las infraestructuras necesarias para su conexión y evacuación. La inversión prevista asciende a 1.884.538,17 euros, financiados en parte con una subvención estatal de 1,2 millones de euros y 684.598,17 euros de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

Esta fase se suma a la primera, que requirió 2,5 millones de euros, financiados con fondos propios municipales y ayudas de la Unión Europea, siguiendo un modelo de gestión pública local.

Impacto energético y ambiental

Según los informes técnicos asociados al decreto, el nuevo aerogenerador producirá aproximadamente 2.473 megavatios hora al año, equivalente a 620,72 toneladas de petróleo y evitando la emisión de 2.040 toneladas de dióxido de carbono. Estas cifras representan un avance hacia la descarbonización de Canarias y contribuyen a reducir el sobrecoste de generación en los sistemas eléctricos no peninsulares.

El Cabildo de Gran Canaria ha establecido condicionantes para garantizar la integración territorial y paisajística del proyecto, incluyendo la restitución de terrenos cultivables, tratamiento cromático de la instalación y una fianza destinada a asegurar el desmantelamiento al final de su vida útil. El Decreto también prevé la modificación del planeamiento urbanístico municipal afectado.

Trayectoria administrativa del proyecto

El proceso administrativo comenzó en noviembre de 2022 con la solicitud de declaración de interés general, obtenida en marzo de 2023, y continuó con ajustes técnicos y ambientales tras la Declaración de Impacto Ambiental de septiembre de 2024. En junio de 2025, el Ayuntamiento formalizó un contrato de arrendamiento de 6.000 metros cuadrados en Los Llanos de Botija, cumpliendo las condiciones exigidas por la administración regional.

Noticias relacionadas

Con la publicación de esta autorización, Gáldar podrá iniciar los trámites finales y la licitación de las obras, consolidándose como referente en gestión municipal de energías renovables en Canarias.