El Recinto Ferial de Agüimes acoge la feria Movelec de vehículos eléctricos

El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, se prepara ya para acoger a empresas, profesionales e interesados en la movilidad eléctrica los próximos 18 y 19 de abril en el Recinto Ferial de Agüimes.

“Gran Canaria lidera hoy la movilidad eléctrica en Canarias; el 57% de las ventas de vehículos eléctricos del archipiélago se producen en nuestra isla y eso, desde luego no es casualidad”, aseguró el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, quien subrayó la “apuesta clara del Cabildo de Gran Canaria por la transición energética con el despliegue de una red insular de puntos de recarga y el impulso decidido a la electrificación del transporte”. “Gran Canaria no solo participa en la transición energética y en la transición hacia la movilidad eléctrica, sino que además la está liderando”, apostilló el consejero.

En ese contexto, Movelec se erige como el espacio idóneo para trasladar a la sociedad “las últimas novedades de movilidad eléctrica, las ventajas medioambientales y de ahorro de energía, así como las ayudas a la adquisición”, y para lanzar a la ciudadanía el mensaje de “defender una ecoisla libre de CO2”, afirmó la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.

En su novena edición, el Salón del Vehículo Eléctrico estrena ubicación, pero mantiene su objetivo de posicionarse como punto de encuentro entre la industria y los asistentes no profesionales interesados en la movilidad sostenible. Tanto unos como otros tendrán la oportunidad de conocer durante dos días las novedades tecnológicas del sector, establecer contactos comerciales y acercarse a la oferta actual de empresas que operan en el mercado.

Empresas de vehículos 100 % eléctricos, distribuidores, talleres y servicios especializados como las instaladoras de energías renovables y soluciones de recarga, asociaciones e instituciones acudirán un año más a este evento que continúa consolidándose como referente en la movilidad eléctrica de Canarias. El espacio ofrece a las empresas que representan toda la cadena de valor de la industria la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios relacionados con el transporte sostenible; mientras que, para los profesionales del sector e interesados en la conducción de cero emisiones, el Salón, supone el punto de encuentro idóneo para conocer las últimas novedades tecnológicas, la oferta actual de vehículos y los servicios complementarios que requiere la movilidad sostenible, así como la información sobre las diferentes ayudas disponibles para adquirir vehículos eléctricos.

Movilidad eléctrica y la electrificación del taxi

Además, Movelec contará, un año más, con expertos en la materia que ofrecerán su visión sobre la conducción eléctrica en varias charlas y mesas redondas. Durante los dos días de encuentro, se abordarán temas como la evolución de la recarga en España, las comunidades energéticas como modelo integrado con movilidad eléctrica, la electrificación del taxi, el ‘flash-charging’ y, en general, la situación actual y desafíos de la movilidad eléctrica en Canarias.

Como novedad, el Salón contará este año con seis simuladores de conducción con acceso libre y, como actividad estrella, los dos días se celebrarán cursos de conducción eficiente del vehículo eléctrico, donde los visitantes podrán aprender todo lo necesario sobre estos vehículos: optimización en las recargas de las baterías, frenada regenerativa o modos de conducción. Los cursos incluyen charlas informativas que se impartirán en varias ocasiones a lo largo del evento, y que se complementarán con prácticas de conducción con monitores especializados. La inscripción para estos cursos es gratuita y se realizará por orden de llegada.

La información relacionada con estos cursos de conducción, así como el programa de conferencias y el listado de empresas participantes, está disponible en la web oficial del evento https://movelec-canarias.com/, donde también puede realizarse la inscripción gratuita para asistir como público a esta cita con el vehículo eléctrico.

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Promovido por el Cabildo de Gran Canaria, y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, Movelec, cuenta con el patrocinio del Consejo Insular de la Energía, y la colaboración de Cajasiete, el Ayuntamiento de Agüimes y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (Auve).