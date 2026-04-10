San Bartolomé, Gáldar y Tejeda se hermanan con municipios gallegos por el Camino de Santiago

Los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Gáldar y Tejeda formalizan en Galicia su hermanamiento con los once municipios que engloban la Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés, a los que les une el Camino de Santiago. El acuerdo persigue el intercambio de actividades culturales y eventos recreativos para mejorar la oferta religiosa, cultural y turística.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; Gáldar, Teodoro Sosa; y Tejeda, Francisco Perera, firmaron este jueves el documento de hermanamiento junto a la presidenta de la Mancomunidad gallega, Begoña Balado, y los representantes de los municipios de la Vía Francesa en Galicia. El objetivo del acuerdo es proyectar el Camino grancanario en el ámbito nacional e internacional.

Jacobeo 2027

Este acuerdo había sido aprobado con anterioridad por los distintos municipios, con el propósito de extender los acuerdos entre los municipios a los que les une el Camino de Santiago.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó en sus redes sociales que "hoy tendemos puentes. Puentes de colaboración, de aprendizaje mutuo y de trabajo conjunto. Porque creemos en una forma de hacer política que suma, que conecta territorios y que apuesta por el entendimiento para generar oportunidades".

Durante el último pleno ya había avanzado de la trascendencia de este acuerdo de cara al Año Santo Jacobeo 2027. «Estamos a las puertas del Año Santo Jacobeo. Esto relanzará también nuestra imagen exterior; tres municipios de Gran Canaria de la mano, sin rivalidad, y por otro lado, once municipios que quieren y se fijan en Gran Canaria. Para nosotros es, en cierta forma, un orgullo».

De O Cebreiro a O Pino

La Mancomunidad de municipios gallegos del Camino Francés engloba todos los once ayuntamientos desde que el Camino de Santiago entra en Galicia hasta el límite con Santiago de Compostela. Entre ellos, O Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Castillo de Pambre en Palas de Rei, Melide, Arzúa e O Pino.

"Me gustaría expresar la voluntad de la Mancomunidad de Municipios Gallegos de la Vía Francesa de establecer lazos de relación y amistad permanente con los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y la Real Ciudad de Gáldar, con el fin de conocernos mejor, comprendernos mutuamente, intercambiar experiencias y cooperar", afirmó la presidenta de la Mancomunidad durante el acto. Y añadió que "agradecemos el esfuerzo de los alcaldes de Gran Canaria al viajar a Galicia para firmar este acuerdo. Tras varias reuniones telemáticas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, hoy, por fin, podemos afirmar que somos municipios hermanos", añadió Begoña Balado.

Francisco Perera, Marco Aurelio Pérez y Teodoro Sosa, junto a los alcaldes gallegos, durante el acto que formalizó el hermanamiento. / LP / DLP

Casa de Galicia en Madrid

En noviembre del año pasado la Casa de Galicia en Madrid (sede institucional de la Xunta de Galicia en la capital) ya acogió un acto de la Mancomunidad de ayuntamientos del Camiño Francés y del Camiño de Santiago en Gran Canaria "para fortalecer los lazos culturales y simbólicos entre Galicia y Canarias alrededor de la tradición jacobea".

El encuentro estuvo presidido por el director de la Casa de Galicia en Madrid, Luis Ramos, y contó con la participación de la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa Aguilar; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; y de la presidenta de la Mancomunidad de ayuntamientos gallegos del Camiño Francés, Begoña Balado, entre otras autoridades.

Francisco Perera, Marco Aurelio Pérez y Teodoro Sosa, junto a los alcaldes gallegos, durante el acto que formalizó el hermanamiento. / LP/DLP

Durante su intervención, Ramos destacó que “los Caminos de Santiago forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad; son grandes embajadores de nuestra marca y un símbolo de lo que Galicia representa en el mundo”. El director también subrayó que “es un honor para esta Casa acoger un acto que une a dos tierras hermanas a través de un mismo espíritu de peregrinación, solidaridad y encuentro”.

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Este acto de hermanamiento sirvió para fortalecer la cooperación entre las dos rutas jacobeas y fomentar su promoción conjunta como itinerarios de diálogo cultural, espiritual y turístico.