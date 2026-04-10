Santa Brígida constituye el Órgano de Participación Infantil con 42 menores para impulsar la participación juvenil

“Que los niños salgan a jugar en las calles hará las ciudades más seguras”. Con esta frase como punto de partida, un total de 42 niños, niñas y adolescentes de Santa Brígida participaron en el acto de constitución del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA), un nuevo espacio de representación y diálogo directo con el Ayuntamiento que les permitirá expresar sus ideas, necesidades y propuestas para contribuir activamente al desarrollo del municipio.

El acto oficial tuvo lugar en la tarde del 10 de abril y supuso la puesta en marcha formal de este órgano impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales. La iniciativa forma parte de la estrategia municipal de impulso a la participación ciudadana infantil y juvenil, y se suma a otros avances recientes como la aprobación del I Plan de Infancia y Adolescencia y la creación de un Órgano de Coordinación Interna entre distintas áreas del Consistorio.

Durante el encuentro, el concejal Carlos Carrión destacó la importancia de contar con un canal estable de participación: “Queremos que Santa Brígida sea un lugar donde la infancia y la adolescencia cuenten de verdad. Escuchar su voz y transformarla en mejoras concretas es nuestro compromiso”.

Con este paso, el municipio avanza en su objetivo de obtener el reconocimiento de “Ciudad Amiga de la Infancia”, otorgado por UNICEF a aquellos municipios comprometidos con la protección, el bienestar y la participación activa de los menores en la vida pública.

Un proceso participativo en los centros educativos

La constitución del OPIA se ha desarrollado en los centros escolares con el apoyo del proyecto Embárriate, impulsado por la Asociación Mojo de Caña. Durante el proceso también participaron jóvenes del VOPIA de Las Palmas de Gran Canaria, órgano homólogo ya consolidado, quienes compartieron su experiencia y el impacto real de sus propuestas en la mejora de la ciudad.

La jornada técnica estuvo coordinada por Paula Santana, técnica municipal y responsable del OPIA, quien presentó la estructura y los objetivos del nuevo órgano. A lo largo de la actividad, los menores participaron en dinámicas como “Resolvamos el mapa de la infancia” y el “Tendedero de los deseos”, donde plasmaron sus propuestas y aspiraciones para el municipio.

Asimismo, se proyectaron materiales audiovisuales de otros órganos de participación infantil y juvenil, como el VOPIA de Las Palmas de Gran Canaria y el CLIA de Santa Lucía de Tirajana, que sirvieron para compartir experiencias de éxito en participación ciudadana.

El acto concluyó con la constitución formal del OPIA mediante la lectura del juramento de compromiso, con el que los nuevos representantes asumieron el compromiso de trabajar de forma activa y responsable por el bienestar de sus iguales en el municipio.