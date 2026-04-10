Saturninita acoge el II Encuentro de Poesía Maspalomas Faro de Versos
Una quincena de poetas de Gran Canaria participaron en este ágora literario, dedicado en esta edición al Día Internacional de la Mujer
El Centro de Arte Casa Saturninita, en San Fernando de Maspalomas, fue escenario este jueves del II Encuentro de Poesía Maspalomas Faro de Versos, una cita impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la colaboración de la Asociación Palabra y Verso.
El acto, que dio comienzo a las 19:00 horas, se celebró bajo la pérgola del patio trasero del emblemático espacio cultural y reunió durante cerca de hora y media a una quincena de poetas del municipio y de distintos puntos de la isla, quienes compartieron sus propias creaciones y textos de otros autores.
La teniente de alcalde y concejala de Cultura, Elena Álamo Vega, fue la encargada de dar la bienvenida al público y a los participantes, destacando el papel de las recitadoras y agradeciendo especialmente la implicación de las escritoras locales Elisenda Romano y Mari Carmen Cabrera en la organización del encuentro.
En esta edición, el evento estuvo dedicado al Día Internacional de la Mujer, en consonancia con la conmemoración del 8 de marzo, centrando su temática en la voz femenina y la creación literaria desde una perspectiva de igualdad.
El encuentro congregó a medio centenar de asistentes amantes de la poesía y recupera así una cita cultural que inicialmente estaba prevista para el pasado mes de noviembre, pero que tuvo que ser aplazada debido a las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Claudia.
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