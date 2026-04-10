Valleseco consolida su renovación urbana tras la inversión de dos millones el Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, visitó ayer Valleseco para conocer las actuaciones desarrolladas con 2 millones de euros de financiación insular, centradas principalmente en la modernización del casco urbano, la mejora de infraestructuras y el impulso de proyectos vinculados al desarrollo económico y la sostenibilidad.

Entre las actuaciones visitadas, destacan las distintas fases de la zona comercial abierta, con intervenciones como la semipeatonalización de calles, la creación de espacios más accesibles y sostenibles, la incorporación de zonas de aparcamiento o la dotación de mobiliario urbano y señalética, actuaciones que han contribuido a revitalizar el casco y mejorar la experiencia tanto de vecinos como de visitantes.

Morales destacó la importancia de la cooperación entre administraciones para afrontar los desafíos del ámbito rural. “Los municipios de medianías y cumbres de Gran Canaria necesitan de la coordinación y la cooperación institucional para afrontar los grandes retos que tiene hoy el mundo rural en la isla”, señaló.

En este sentido, subrayó que Valleseco representa un ejemplo de trabajo conjunto y de aplicación de políticas públicas orientadas al territorio. “Aquí se están acometiendo proyectos de singular relevancia que bien podrían replicarse en otros espacios de la isla”, afirmó.

El presidente puso en valor además el impacto directo de estas inversiones en la economía local. “Estamos viendo cómo estas iniciativas han ido generando actividad económica. Se han creado cinco nuevas empresas en los últimos años tras la ejecución de estas obras”, indicó.

Rehabilitación de la plaza

La visita permitió también abordar los proyectos de futuro, entre ellos la rehabilitación de la plaza de San Vicente Ferrer, cuya financiación está siendo estudiada por el Cabildo y que supondría una inversión cercana a los 500.000 euros, así como otras iniciativas vinculadas a la formación, el desarrollo local o el impulso de nuevos modelos residenciales como el ecoliving.

“Estamos viendo lo que ya se ha hecho, pero también trabajando en las próximas actuaciones, con proyectos que buscan generar actividad económica, mejorar los servicios y seguir haciendo de Valleseco un lugar atractivo para vivir y emprender”, añadió el presidente.

Durante la visita, también estuvieron presentes la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, junto a su alcalde, José Luis Rodríguez, quien agradeció el respaldo institucional recibido en los últimos años. “Hemos tenido un apoyo constante que nos ha permitido desarrollar proyectos en tiempo y forma, como la zona peatonal o el aparcamiento disuasorio, y seguir avanzando en nuevas actuaciones que forman parte del plan director del municipio”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la continuidad en la financiación. “Son proyectos que se han ido comprometiendo a lo largo de los años y que nos permiten mejorar el municipio poco a poco, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, añadió.

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La visita se enmarca en la estrategia del Cabildo de Gran Canaria de impulsar el desarrollo equilibrado de la isla, con especial atención a los municipios de medianías y cumbres, a través de inversiones que combinan la mejora del espacio público con la dinamización económica, la sostenibilidad y la fijación de población en el territorio.