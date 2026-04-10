Vecinos del barranco de Arguineguín exigen soluciones al Cabildo y Red Eléctrica tras la borrasca Therese

Los vecinos y vecinas del barranco de Arguineguín trasladaron este jueves al Cabildo de Gran Canaria y a Red Eléctrica sus reclamaciones por la situación en la que permanecen varios núcleos de la zona tras el paso de la borrasca Therese. En la reunión, celebrada con participación institucional y de responsables de la promotora, los residentes expusieron los principales problemas que siguen afectando al entorno y reclamaron medidas concretas. Por su parte, la empresa sostiene que la obra del Salto de Chira no tiene relación directa con las incidencias del temporal.

Según explicó la presidenta de la asociación vecinal, Mesalina Hernández, al encuentro asistieron más de un centenar de vecinos. Entre las cuestiones planteadas figuran la recuperación de los accesos a viviendas que aún presentan dificultades de entrada, la reapertura de la carretera cerrada entre los kilómetros 11 y 12 y la limpieza del cauce del barranco para retirar cañas, sedimentos y otros arrastres acumulados tras las lluvias. Los residentes también pidieron la elaboración de un plan de seguridad y emergencia ante posibles nuevos episodios meteorológicos adversos.

Los más de cien vecinos y vecinas propusieron una lista de 25 actuaciones para intervenir en el barranco

La ciudadanía pide una fiscalización de las medidas

La representante vecinal señaló que de la reunión salió un listado de unas 25 actuaciones y cuestiones a ejecutar y revisar, y que las partes quedaron emplazadas a un nuevo encuentro dentro de unos 20 días para comprobar el grado de avance. Hernández indicó además que la asociación ha solicitado que las medidas que se vayan adoptando sean comunicadas por escrito, con el fin de realizar un seguimiento de su cumplimiento.

Los vecinos sostienen que los problemas que sufre el barranco se han agravado en los últimos meses y vinculan esa situación a las obras de Chira-Soria, una relación que han venido trasladando en reuniones anteriores. En ese contexto, la borrasca Therese actuó como detonante de una situación que, a juicio de los residentes, venía siendo advertida desde antes de este último episodio meteorológico.

Red Eléctrica defiende que la obra «no tiene relación directa con las incidencias de la borrasca Therese»

«Rehabilitación ambiental del barranco»

Frente a esa posición, Red Eléctrica asegura a este periódico que la obra del Salto de Chira «no tiene relación directa con las incidencias de la borrasca Therese». La empresa defiende que los trabajos que se ejecutan en el barranco incorporan actuaciones de drenaje, limpieza y rehabilitación ambiental que, según sostiene, contribuyen a mejorar la situación del entorno. Asimismo, expresó su disposición a seguir colaborando con el Cabildo, los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, las asociaciones de vecinos y otros colectivos para avanzar en las mejoras que sean necesarias en la zona.

En la misma línea, el director técnico del Salto de Chira, Jonay Concepción, calificó la reunión de «muy productiva» y señaló que las propuestas vecinales son «sensatas y acordes al momento». Asimismo, explica que las medidas más inmediatas comenzarán a abordarse la próxima semana y en un plazo aproximado de diez días volverá a celebrarse una nueva reunión para evaluar la evolución de la situación y revisar las primeras actuaciones previstas.

Hoja de ruta

En el encuentro también participaron representantes de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. La asociación vecinal destacó el respaldo institucional recibido por ambas administraciones municipales durante este proceso. A este contexto se sumó además una nota difundida este viernes por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria, en la que sostiene que la presa de Chira «no tiene desagüe de fondo» y vincula esa circunstancia con parte de las incidencias registradas tras las últimas lluvias, además de advertir de posibles retrasos y sobrecostes en la ejecución del proyecto.

Noticias relacionadas

La reunión permitió así fijar una hoja de ruta inmediata tras las reclamaciones vecinales y dejar abiertas nuevas vías de seguimiento. El cumplimiento de los compromisos asumidos y la ejecución de las medidas planteadas marcarán ahora la evolución de un asunto que sigue abierto en el barranco de Arguineguín.