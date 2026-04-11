Juan Carlos Hernández Atta, alcalde de Valsequillo: 'Ladran, señal de que cabalgamos'

La adquisición del Cuartel de El Colmenar fue siempre una aspiración de todos los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Valsequillo. Los motivos están más que fundamentados. Se trata de un inmueble de 1530 en el que, además, nació Sebastián Pérez Macías, padre de Benito Pérez Galdós, por citar alguna de sus singularidades. Su valor histórico, patrimonial y arquitectónico es incuestionable, como así lo refrenda la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003.

Veinte años más tarde, en 2023, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, concedió al Ayuntamiento de Valsequillo una subvención de 1.000.000 de euros para la compra y rehabilitación del Cuartel de El Colmenar. El plazo de ejecución era de un año, que luego se amplió hasta el 31 de diciembre de 2025.

Al día siguiente de tomar posesión, tras la moción de censura del 18 de noviembre pasado, los técnicos del Área de Cultura nos informaron que en apenas 40 días había que devolver el millón de euros (con intereses) al Ministerio de Cultura porque la compra del Cuartel estaba parada y no llegábamos a tiempo. De la restauración ni hablamos porque era imposible llevarla a cabo.

El gobierno que tengo el privilegio de presidir junto a los trabajadores y trabajadoras de las áreas implicadas nos pusimos a trabajar a destajo, sin mirar el reloj, para intentar salvar, al menos, la compra para que el inmueble volviera a manos públicas. Al pueblo de Valsequillo. Y aquí quiero hacer una mención especial a la familia Macías, propietaria del Cuartel de El Colmenar, por su compromiso y generosidad.

En poco más de un mes de agobios, carreras, consultas, conversaciones y tras redactar 73 documentos (informes técnicos, jurídicos, alegaciones, comunicaciones) logramos cerrar la compra del Cuartel de El Colmenar, el pasado 22 de diciembre, por 621.479 euros.

Lo que está bien, está bien. Lo haga quien lo haga. Esa es una de las máximas que me guio siempre estando en la oposición. Sin embargo, al portavoz de ASBA-Primero Canarias en Valsequillo parece molestarle que este grupo de gobierno haya logrado lo que él no pudo (o no supo) hacer en años. El ruido que ha intentado generar desde el día siguiente de materializar la compra del cuartel no es más que una cortina de humo para tratar de ocultar una evidencia: Valsequillo avanza.

Primero afirmó que todo el procedimiento estaba hecho a nuestra llegada. Cómo se puede hacer semejante afirmación pública cuando la subvención estaba destinada a la compra y rehabilitación del inmueble y, tras dos años, no se había hecho ni una cosa, ni la otra. Como ese argumento era insostenible, esta semana ha decidido subir la apuesta y recurrir a la difamación. En declaraciones a la cadena SER deslizó que intenté "inflar" el precio del inmueble en 70.000 euros. Esta acusación es tan falsa como malintencionada, y la documentación que obra en el expediente, al que el líder de la oposición tiene acceso, lo demuestra con una claridad meridiana.

El precio de mercado del Cuartel de El Colmenar se fijó en 621.479,54 euros. Sin embargo, la propiedad, con toda lógica, argumentó que un edificio con cinco siglos de historia, catalogado como Bien de Interés Cultural, tiene un valor patrimonial, artístico y arquitectónico que va más allá del simple precio de mercado. Y para demostrarlo aportaron un informe que cifraba ese valor extra en más de 248.000 euros.

Por parte del ayuntamiento, y como es nuestra obligación, encargamos a los técnicos municipales que también cuantificaran ese valor cultural. El informe técnico estimó ese valor añadido en 68.362 euros. ¿Hubo algún intento de "inflar" precios? En absoluto. Hubo un debate lógico y transparente sobre cómo tasar el patrimonio histórico, en medio de un proceso de compra.

Fue el informe jurídico posterior, que debe validar todo el procedimiento, el que aclaró que la subvención del Ministerio establecía un límite claro: los gastos subvencionables no pueden superar el valor de mercado. Por tanto, la propuesta de sumar el valor patrimonial fue rechazada en estricto cumplimiento de la normativa. Fin de la historia.

La debilidad de los argumentos del líder de la oposición volvieron a quedar en evidencia cuando durante la entrevista, Evaristo Quintana le pregunta por qué no había proyecto de rehabilitación del inmueble. La respuesta “si no tienes la propiedad, no puedes redactar el proyecto” no sólo demuestra una falta de conocimiento del Principio de Eficacia (art. 103 de la Constitución Española), que no sólo permite, sino que recomienda iniciar este tipo de procesos sobre todo “cuando hay fondos europeos o estatales sometidos a plazos de caducidad estrictos”. La respuesta también explica muchas cosas sobre cómo se ha gestionado el ayuntamiento durante los últimos años.

Lo que subyace realmente tras las acusaciones del portavoz de ASBA-Primero Canarias es su incapacidad para asumir que este gobierno está resolviendo problemas a un ritmo que a él le resulta incomprensible. Le molesta que hayamos salvado el Cuartel de El Colmenar, que estemos recuperando nuestro patrimonio, que pongamos orden en las cuentas y que estemos devolviendo a Valsequillo al lugar que se merece.

El líder de la oposición no busca fiscalizar la labor del gobierno; su único objetivo es embarrar el terreno de juego y ensombrecer logros que son de todo el pueblo.

Valsequillo recupera su historia y la ilusión. Valsequillo está de moda, como me decía el director de un medio de comunicación hace unas semanas. Mientras algunos prefieren el ruido y la difamación, nosotros seguiremos trabajando con rigor, transparencia e ilusión

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