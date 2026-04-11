Coalición Canaria Gran Canaria lucha contra el edadismo en la isla

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria ha alzado la voz contra el edadismo, una forma de discriminación que afecta a las personas mayores. En un evento reciente, la consejera portavoz del grupo en el Cabildo, Vidina Cabrera, el consejero Carlos Culebras, y el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria David Suárez, se reunieron con un grupo de mayores participantes en el Programa Formativo Especial ‘Peritia et Doctrina’ de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El encuentro, que tuvo lugar en el edificio La Granja de la ULPGC, reunió a más de 70 personas y se enmarcó dentro de las acciones impulsadas por Coalición Canaria Gran Canaria para combatir el edadismo y promover una sociedad más inclusiva para los mayores de la isla. En la jornada también participaron expertos en el ámbito social, como el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, y la vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Mª del Pino del Rosario Armas.

Abordando el impacto del edadismo

Durante el evento, se discutió cómo el edadismo afecta a los mayores grancanarios y cómo, a menudo, se normaliza socialmente en diversas áreas de la vida. Los miembros de Coalición Canaria subrayaron la importancia de erradicar esta forma de discriminación y trabajar para avanzar hacia una sociedad más equitativa que valore y respete a las personas mayores.

Vidina Cabrera, portavoz de Coalición Canaria, destacó que el edadismo no solo es una práctica discriminatoria, sino también una barrera para el bienestar social. Señaló que “combatir el edadismo es parte esencial de construir una sociedad inclusiva, cohesionada y que reconozca el papel fundamental de los mayores”.

Coalición Canaria se compromete a erradicar el edadismo y apoyar a los mayores en Gran Canaria / La Provincia

El papel esencial de los mayores en la sociedad

Coalición Canaria subrayó que, gracias a los mayores, la sociedad actual ha logrado avances en muchos ámbitos. En este sentido, la acción contra el edadismo es vista como una forma de reconocer y poner en valor el legado y el papel activo que las personas mayores siguen desempeñando en la comunidad.

Los nacionalistas insistieron en que la integración de los mayores es crucial para construir un futuro mejor para todos, destacando que deben ser escuchados y sus necesidades atendidas. Para ello, el programa ‘Peritia et Doctrina’ es un ejemplo de cómo la educación y el aprendizaje continuos pueden servir como herramientas para mejorar la calidad de vida de los mayores.

Avanzando hacia una sociedad más inclusiva

Este encuentro forma parte de un plan integral que Coalición Canaria ha diseñado para erradicar el edadismo en Gran Canaria, el cual busca fomentar la inclusión de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida social, laboral y cultural. Además, la acción pretende sensibilizar sobre la importancia de una sociedad que valore y respete a todas las generaciones.

El grupo nacionalista destacó que el bienestar social de los mayores es clave para el desarrollo de la isla y que, para ello, es necesario que las instituciones y la sociedad en su conjunto trabajen de manera conjunta.