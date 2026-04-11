Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana presenta la nueva ejecutiva de Jóvenes Nacionalistas Canarios (JNC)

San Bartolomé de Tirajana acogió la presentación oficial de la nueva ejecutiva de Jóvenes Nacionalistas Canarios de Coalición Canaria en un acto que contó con la participación de más de 250 personas. La nueva estructura juvenil, integrada por 21 miembros, está liderada por Yair Rodríguez Pérez como secretario local de los jóvenes, quien desgranó una hoja de ruta centrada en fomentar la participación activa en la vida pública y convertir al municipio en un referente para la juventud en Gran Canaria. El evento estuvo presidido por el secretario local de Coalición Canaria en el municipio, Alejandro Marichal, quien destacó la importancia de que las nuevas generaciones se impliquen directamente en la construcción del presente y el futuro de su entorno local.

Durante el encuentro se llevó a cabo la gala Jóvenes que Construyen, una iniciativa destinada a reconocer públicamente el trabajo de 13 jóvenes del municipio cuyo desempeño en diversos sectores está generando un impacto positivo en la sociedad de San Bartolomé de Tirajana. Los premios abarcaron disciplinas como el deporte, la salud, la cultura y el emprendimiento, destacando entre los premiados a M. Fellmann en la categoría de Deportes, Gabriela Triguero como creadora de contenido, la psicóloga infantil Cinthia Santana en Salud, el bailarín Joel Reyes en Danza y la artista Yumi en el ámbito musical. El acto concluyó subrayando la voluntad del proyecto de abrir espacios reales de participación para que la juventud pueda conocer de cerca el funcionamiento de la administración y proponer soluciones a los retos del municipio.