El Día de la Vecindad de Agüimes reúne a cerca de 3.000 personas

El Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, acogió este sábado una nueva edición del Día de la Vecindad, que reunió a unas 3.000 personas en un día de convivencia y disfrute. La jornada, celebrada bajo su nueva denominación inclusiva elegida por votación popular, estuvo marcada por la música y el buen ambiente familiar, en la que la gran protagonista fue la participación de vecinos y vecinas de todos los barrios.

Desde primera hora de la mañana la música estuvo presente, dando la bienvenida a las personas asistentes en el interior del recinto, mientras que en el exterior arrancaban las primeras actuaciones con Nueva Cantera y Paco Guedes. De forma paralela, el público pudo disfrutar de hinchables, talleres y juegos infantiles, pensados especialmente para los más pequeños, así como de espacios de encuentro y convivencia.

A partir del mediodía, el ritmo de la jornada fue en aumento con la actuación de Sombras del Aguayro, los conciertos de Havanna 500 y, posteriormente, Los 600, mientras que Guajara Show animó el ambiente en la zona exterior. Durante el desarrollo del evento tuvo lugar también la intervención del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien puso en valor la importancia de este encuentro para reforzar los lazos entre los distintos núcleos de población.

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La programación se completó con la participación de parrandas y colectivos del municipio, una exhibición de lucha canaria a cargo del Club de Lucha Roque Nublo y un animado karaoke para dar rienda suelta al talento musical de los vecinos y vecinas de Agüimes.