El Día de la Vecindad de Agüimes reúne a cerca de 3.000 personas
La jornada destacó por su ambiente familiar y distendido, con gran variedad de actividades, así como por el carácter inclusivo y comunitario del encuentro
El Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, acogió este sábado una nueva edición del Día de la Vecindad, que reunió a unas 3.000 personas en un día de convivencia y disfrute. La jornada, celebrada bajo su nueva denominación inclusiva elegida por votación popular, estuvo marcada por la música y el buen ambiente familiar, en la que la gran protagonista fue la participación de vecinos y vecinas de todos los barrios.
Desde primera hora de la mañana la música estuvo presente, dando la bienvenida a las personas asistentes en el interior del recinto, mientras que en el exterior arrancaban las primeras actuaciones con Nueva Cantera y Paco Guedes. De forma paralela, el público pudo disfrutar de hinchables, talleres y juegos infantiles, pensados especialmente para los más pequeños, así como de espacios de encuentro y convivencia.
A partir del mediodía, el ritmo de la jornada fue en aumento con la actuación de Sombras del Aguayro, los conciertos de Havanna 500 y, posteriormente, Los 600, mientras que Guajara Show animó el ambiente en la zona exterior. Durante el desarrollo del evento tuvo lugar también la intervención del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien puso en valor la importancia de este encuentro para reforzar los lazos entre los distintos núcleos de población.
La programación se completó con la participación de parrandas y colectivos del municipio, una exhibición de lucha canaria a cargo del Club de Lucha Roque Nublo y un animado karaoke para dar rienda suelta al talento musical de los vecinos y vecinas de Agüimes.
- El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
- La nueva terraza del Puerto de Las Palmas solicita la licencia para abrir antes del verano
- Detenido un hombre por matar en Maspalomas a un turista al que conoció en una app de citas
- Orden de desalojo de 200 personas de un edificio ocupado y chabolas en Gran Canaria: «¿Dónde vamos nosotros?»
- Un muerto y más de 15 heridos en un grave accidente de guagua en La Gomera
- El frío, el fuerte viento y las lluvias siguen en Canarias
- El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas
- La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla