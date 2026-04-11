El PSOE de Ingenio acusa al gobierno local de dejar escapar la Feria Insular del Libro

El PSOE de Ingenio ha denunciado públicamente la decisión del grupo de gobierno municipal de no acoger la Feria Insular del Libro, un evento organizado por el Cabildo de Gran Canaria que, según la formación, finalmente se celebrará en Agüimes. Los socialistas sostienen que esta negativa supone una oportunidad perdida para impulsar la actividad cultural, educativa y económica del municipio.

La formación asegura que la feria es una cita consolidada en la isla, con la participación de editoriales, librerías, autores y lectores, y considera que su celebración en Ingenio habría contribuido a fomentar la lectura y a reforzar la proyección del municipio en el ámbito cultural. A ello suman el posible impacto en el comercio local y en la imagen exterior del municipio.

Críticas a la gestión municipal

Desde el PSOE atribuyen la pérdida del evento a la “falta de gestión, planificación y ambición” del actual grupo de gobierno. En su valoración, no se trata solo de haber dejado pasar una actividad concreta, sino de renunciar a una línea de trabajo que, a su juicio, podría haber situado a Ingenio como un espacio con mayor presencia en la agenda cultural insular.

Los socialistas enmarcan además esta decisión en una etapa que califican de retroceso en materia cultural y la vinculan también con la pérdida de subvenciones y de inversiones que consideran estratégicas para el municipio.

Posibles responsabilidades políticas

El partido reclama explicaciones al grupo de gobierno sobre los motivos por los que se descartó la celebración de la feria en Ingenio. En este contexto, no descarta promover iniciativas en el pleno municipal para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades políticas si se confirma que la decisión obedeció a falta de gestión o previsión.

La formación también ha avanzado que estudiará solicitar la dimisión del concejal de Cultura, Sebastián Suárez, o, en su caso, exigir a la alcaldesa su cese como responsable del área.

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El PSOE de Ingenio sostiene que el municipio no puede seguir perdiendo oportunidades vinculadas a la cultura, que considera un ámbito con efectos en la cohesión social, la educación y la actividad económica local.