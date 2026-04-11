SPAR Gran Canaria reduce el precio de 211 productos esenciales tras la bajada del IGIC al 0%
La directora de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez, asegura que la cadena ha ajustado los precios con total transparencia tras la reducción del IGIC del 3% al 0% y ofrece un ahorro "inmediato y directo" a sus clientes
La cadena de supermercados SPAR Gran Canaria ha anunciado que 211 productos esenciales han visto reducidos sus precios gracias a la reciente bajada del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) del 3% al 0%, medida adoptada por el Gobierno de Canarias. Esta rebaja fiscal tiene como objetivo aliviar la economía de las familias canarias y reducir el coste de productos básicos como la mantequilla, la sal, el café, entre otros.
Con la implementación de esta medida, los consumidores podrán disfrutar de un ahorro inmediato en el ticket de compra. La rebaja afecta a productos de primera necesidad, lo que permite a los hogares canarios reducir su gasto en productos esenciales.
Beneficio directo para las familias canarias
La directora de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez, destacó que la cadena ha actuado con total transparencia y ha ajustado los precios conforme a la normativa vigente. Pérez subrayó que la finalidad de esta medida es proporcionar a las familias canarias un beneficio “inmediato y directo” en su compra diaria, asegurando que la reducción del IGIC se refleje en el precio final que pagan los consumidores.
De este modo, SPAR Gran Canaria asegura que está contribuyendo al bienestar de los hogares de las islas, facilitando el acceso a productos básicos a precios más bajos. Esta acción se suma a los esfuerzos de la compañía para ofrecer un servicio accesible y cercano a sus clientes.
Disponibilidad en todas las tiendas de la isla
Los productos con la rebaja aplicada están disponibles en todas las tiendas de SPAR Gran Canaria, lo que permite que los consumidores puedan acceder a estos precios ajustados en el punto de venta más cercano. La medida refleja el compromiso de la cadena con el ahorro familiar y el bienestar económico de las islas.
Este ajuste de precios es parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para reducir la carga impositiva de las familias y facilitar la adquisición de productos básicos.
Sobre SPAR Gran Canaria
SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.
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