Cinco restaurantes con mirador en Gran Canaria están entre el abandono y la espera

Subir a un restaurante mirador en Gran Canaria es siempre un plan que promete dos placeres: contemplar paisajes increíbles y disfrutar de la gastronomía canaria. Desde las montañas verdes del norte hasta los barrancos del sur, la isla ofrece panorámicas únicas y, hasta hace unos años, restaurantes que hacían de la experiencia algo completo. Hoy muchos de esos restaurantes están cerrados y abandonados. Los establecimientos en el mirador de la Montaña de Arucas, Montaña Cabreja en San Mateo, Helechal en Valsequillo, la Montaña de Firgas o la Degollada de Las Yeguas en Fataga son algunos ejemplos de espacios que un día fueron punto de encuentro para locales y visitantes y que ahora esperan un segundo aire.

Algunos ayuntamientos y empresas ya trabajan en proyectos para reabrir estos espacios y devolverles la vida que un día tuvieron, mientras que otros parecen condenados a permanecer cerrados durante años. Este es el caso del restaurante ubicado en el mirador de la Degollada de Las Yeguas, que lleva alrededor de 15 años sin actividad. El principal obstáculo para su reapertura es la falta de servicios básicos: el enclave no dispone ni de red eléctrica ni de saneamiento.

Cuando abrió sus puertas, en torno a 1980, el establecimiento funcionaba mediante motores y generadores de electricidad además de cubas de agua, una solución que aunque viable en su momento, resultó insostenible a largo plazo. El local es de titularidad municipal, pero por ahora el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no contempla ningún proyecto para su reapertura. El elevado coste que supondría dotar a la zona de infraestructuras como agua y luz, unido al reducido número de empleos que generaría el negocio, dificulta que la iniciativa salga adelante a corto plazo.

En cuanto al restaurante del mirador de la Montaña de Firgas, este cerró en el año 2013 tras una progresiva caída de clientes. El establecimiento, que además funcionaba como hotel, fue perdiendo afluencia con el paso del tiempo hasta que su actividad dejó de ser viable. El Cabildo de Gran Canaria asumió la concesión en torno a 2007, momento en el que se planteó una reforma integral de la infraestructura que nunca llegó a ejecutarse. Ahora, tras más de dos décadas sin uso, el Ayuntamiento de Firgas ha rescatado la concesión del inmueble. Aunque a corto plazo no se prevé su reapertura, el Consistorio mantiene negociaciones con el objetivo de devolver la vida a un edificio que desde su cierre se ha convertido en un mamotreto que mancha la imagen de esta zona del municipio.

Vallado por completo

En Arucas la situación es igualmente desoladora. De hecho, el restaurante del mirador ni siquiera es visible desde el propio observatorio, ya que permanece vallado y cubierto con carteles que ocultan su estado. El establecimiento cerró sus puertas en 2014 y desde entonces no ha vuelto a abrir. A diferencia de otros casos el local no es de titularidad municipal, sino que pertenece a Lopesan, que se hizo con el inmueble cuando ya se encontraba cerrado. Con anterioridad, había sido propiedad de La Marquesa. En la actualidad Lopesan estudia distintas alternativas para su posible reapertura. Sin embargo, por el momento no existe un proyecto definido ni se han dado a conocer públicamente las opciones sobre la mesa.

Sin trabajos ejecutados

El mirador de Montaña Cabreja, en San Mateo, lleva también alrededor de 15 años cerrado. En sus inicios la concesión correspondía al Cabildo de Gran Canaria, que posteriormente la cedió al Ayuntamiento con una condición: que en un plazo de cinco años el Consistorio realizara una inversión y ejecutara obras para destinar el espacio a infraestructura turística.

Transcurrido ese plazo las mejoras nunca se llevaron a cabo y actualmente la gestión del mirador se encuentra en tránsito con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, ya que, según interpreta el Ayuntamiento, la infraestructura ha vuelto al Cabildo Insular tras no haberse realizado los trabajos previstos. No obstante desde el Consistorio esperan respuesta y confían en que, de ser así, el Cabildo pueda poner en marcha el mirador como un espacio de interés turístico.

El restaurante situado en el mirador de El Helechal, en Valsequillo, es con diferencia el que más tiempo lleva cerrado. Fue inaugurado en 1964 y cesó su actividad en 1989. A lo largo de los años el Ayuntamiento ha intentado en varias ocasiones contactar con los antiguos propietarios con el objetivo de retomar la actividad, pero sin éxito. Uno de los principales motivos de su cierre fue la instalación de una antena repetidora en el centro del salón, lo que deterioró por completo la imagen del establecimiento. Tras el cese de la actividad una familia comenzó a habitar la planta baja del edificio, circunstancia que desanimó a posibles interesados en reabrirlo y contribuyó a que el inmueble quedara abandonado hasta la actualidad.

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Durante algunos años el Ayuntamiento de Valsequillo utilizó el salón de manera ocasional para la celebración de eventos y comidas institucionales. Sin embargo, en la actualidad la concesión pertenece al Cabildo de Gran Canaria y, aunque no existe por ahora ningún proyecto ni la financiación necesaria para su reapertura, desde el Consistorio se mantiene la esperanza de que en los próximos años pueda volver a ponerse en funcionamiento.