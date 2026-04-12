Un encuentro reivindica el oficio de la piedra seca en Gran Canaria

Gran Canaria celebró el encuentro Piedra Viva, una cita centrada en el oficio tradicional de la piedra seca y en la transmisión del conocimiento pedrero. La iniciativa reunió a más de 70 personas —jóvenes, población local, mayores y maestros del territorio— en un programa de actividades formativas y participativas vinculadas al paisaje cultural de la isla.

Uno de los hitos del programa fue la reconstrucción colectiva de un muro de piedra seca en Juncalillo. Guiados por los maestros pedreros, los asistentes participaron en una jornada práctica de trabajo, planteada como ejercicio de aprendizaje y como gesto de recuperación de técnicas tradicionales asociadas al territorio.

Actividades del encuentro Piedra Viva. / Aída Santana Miranda

El encuentro incluyó también una “tertulia del saber”, concebida como un espacio intergeneracional de intercambio de experiencias y transmisión oral. A ello se sumaron actividades formativas con participación de profesorado —se cita a Lidia Romero Martín y Ricardo Santana Rodríguez— y maestros del entorno de Artenara, Tejeda y Juncalillo, con el objetivo de conectar el conocimiento académico con el saber tradicional.

Tertulia del encuentro Piedra Viva. / Aída Santana Miranda

Aviso sobre el deterioro de los muros

Más allá del programa divulgativo, la organización subrayó una preocupación: el abandono progresivo de los muros de piedra seca, considerados piezas relevantes del paisaje cultural. En ese contexto, se trasladó un llamamiento a las instituciones públicas para reforzar el apoyo económico a iniciativas de recuperación y para favorecer marcos normativos que faciliten estas prácticas comunitarias.

El cierre estuvo marcado por un reconocimiento a los maestros pedreros de Tejeda, Artenara y Juncalillo

La programación incluyó la proyección del documental Bancal, de Rafa Montezuma, centrado en la figura del maestro pedrero Santiago Medina. Además, el desarrollo del encuentro fue grabado con el propósito de generar un archivo para conservar y difundir los contenidos y aprendizajes surgidos durante las jornadas.

El cierre de Piedra Viva estuvo marcado por un reconocimiento a los maestros pedreros de Tejeda, Artenara y Juncalillo, en un acto de agradecimiento a quienes han contribuido, con su trabajo, a modelar elementos del paisaje rural y a sostener prácticas tradicionales en la isla.

Autoridades

El encuentro estuvo impulsado por la Fundación Canaria Lidia García, con la promoción del Instituto de Gestión Integral del Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, y contó con la colaboración de los ayuntamientos de Artenara, Tejeda y Gáldar, además de Aider Gran Canaria, la Asociación de Vecinos Artebirgua, el Movimiento Ciudadano de Risco Caído, la Facultad de Geografía y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La inauguración contó con la presencia del alcalde del Ayuntamiento de Artenara, la gerente del instituto vinculado a Risco Caído y la directora de la Fundación Canaria Lidia García. Según el relato de la organización, los intervinientes destacaron el valor de celebrar la cita en la cumbre como espacio de sensibilización, reconocimiento a los maestros pedreros y refuerzo de la necesidad de trasladar este legado a nuevas generaciones.