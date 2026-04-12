Gáldar celebra con éxito la XXVIII Feria del Queso y premia a los mejores quesos artesanos

La XXVIII Feria del Queso concluyó este domingo en Gáldar, Gran Canaria, con la Feria del Queso, que ha puesto en valor una vez más la importancia del sector primario de la isla. Con la Fiesta del Queso como evento central, la jornada se desarrolló en un ambiente festivo en la Plaza de Santiago, reuniendo a productores locales, residentes y visitantes de la isla para una celebración que destacó por su oferta gastronómica, cultural y tradicional.

Este evento, que a lo largo de la jornada combinó la venta directa de productos locales, una variada feria artesanal, catas populares guiadas y música tradicional, tuvo su momento más destacado a las 13:00 horas, cuando se celebró la solemne entrega de los premios de la XXVIII Cata de Quesos. Un jurado compuesto por 13 especialistas, entre los que se encontraban expertos del sector, seleccionó los mejores quesos artesanos de la jornada, poniendo en relieve la excepcional calidad de los productos presentados.

Premios a los mejores quesos artesanos

El acto de entrega de premios contó con la presencia de Tine Martín Ojeda, concejal de Desarrollo Socioeconómico; Carlos Ruiz Moreno, concejal de Patrimonio Histórico; Dolores Delgado Jorge, concejala de Política del Mayor; y Ulises Miranda Guerra, concejal de Turismo, quienes fueron los encargados de reconocer a los ganadores.

Entre los principales premiados se destacó el Queso Flor de Guía, así como otras variedades como el Queso de Media Flor de Guía y el Queso de Guía curado, todos ellos con la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), que acapararon la mayoría de los galardones. Estos quesos, provenientes de los Altos de Gáldar y otros municipios cercanos, reflejan la excelencia y la tradición quesera de la zona, y son reconocidos no solo a nivel local, sino también en el ámbito nacional e internacional.

La fase técnica de la cata se celebró previamente a puerta cerrada en la Sala Sábor de las Casas Consistoriales, donde los especialistas evaluaron más de medio centenar de muestras, divididas en las categorías de Flor, Media Flor, Semicurado y Curado.

Una jornada de celebraciones, música y cultura

Además de la cata de quesos, la jornada estuvo marcada por una gran participación del público en las actividades programadas. Desde las primeras horas de la mañana, los asistentes pudieron disfrutar de la feria artesanal instalada en la Plaza de Santiago, que ofreció una gran variedad de productos locales y artesanales. En paralelo, se celebraron las catas populares a las 11:00 y 12:15 horas, las cuales fueron muy demandadas por los asistentes, que pudieron degustar los mejores quesos artesanos de la isla.

La música tradicional canaria también estuvo presente a lo largo de la jornada, con las agrupaciones folclóricas Surco y Arado, quienes amenizaron la mañana con sus bailes y sones característicos. La música canaria jugó un papel fundamental en el ambiente festivo, dándole un toque auténtico y cultural a la fiesta.

XXVIII Feria del Queso de Gáldar / Rayco Tacoronte

Resiliencia y promoción del producto local

El concejal Tine Martín Ojeda destacó la importancia de la feria como escaparate de la identidad cultural de Gáldar y del sector primario de Gran Canaria. En su intervención, subrayó que, a pesar de las adversidades meteorológicas que afectaron la edición pasada, el evento de este año fue un éxito rotundo, demostrando la fortaleza y la resiliencia del sector.

"Hoy reconocemos el trabajo diario, la dedicación y la excelencia de nuestros productores y productoras. Pero también estamos consiguiendo el objetivo de promocionar el queso y, a su vez, que nuestras queserías evolucionen sin perder esa parte artesanal que las distingue", señaló Martín Ojeda.

Compromiso con el sector quesero y la sostenibilidad

La feria, organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico de Gáldar y con el apoyo de la Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, no solo se limitó a la promoción de los quesos artesanos, sino que también se consolidó como un espacio de promoción del producto local y la proyección del sector quesero de la comarca. Este tipo de eventos no solo permite a los productores locales dar a conocer sus productos, sino que también refuerzan el compromiso con la sostenibilidad y la calidad en la producción.

El sector quesero de Gáldar sigue demostrando su capacidad para ofrecer productos artesanales de alta calidad, manteniendo viva una tradición que, generación tras generación, ha sido un pilar fundamental en la economía y cultura de la zona.