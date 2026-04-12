'Mujeres empaquetadoras de tomates' conquista el I Festival de Teatro de Mogán con doble galardón

El Centro Cultural El Mocán se convirtió en el epicentro del teatro este sábado 11 de abril, al acoger la primera edición del Festival de Teatro de Mogán, una cita que busca consolidarse en el calendario cultural del municipio. El evento, impulsado por Abraham Santacruz, actor y profesor de las Escuelas Artísticas de Mogán, tenía como objetivo ofrecer una plataforma de exhibición para los nuevos actores y actrices locales, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo ante un público exigente y un jurado especializado.

El festival contó con la participación de una quincena de grupos teatrales, de los cuales seis fueron seleccionados para competir en la fase final. Sin embargo, debido a la imposibilidad de uno de los grupos de asistir, finalmente fueron cinco las obras que se presentaron sobre el escenario.

La gran ganadora: Mujeres Empaquetadoras de Tomates

El gran protagonista de la noche fue sin duda la obra Mujeres empaquetadoras de tomates, que se alzó con dos premios importantes: el primer premio del jurado y el premio del público. La obra, interpretada por Lidia Franco, Alexia Ortega y Bego Ojeda, está basada en hechos reales y narra la vida de mujeres canarias que trabajaron en la zafra del tomate durante los años 50, una de las principales industrias del Archipiélago en esa época. Las protagonistas de la obra sufrieron duras condiciones laborales y abusos derivados de su situación económica y social. A lo largo de la representación, se destaca cómo, en los años 70, estas mujeres comenzaron a luchar colectivamente por la mejora de sus derechos laborales.

Ambos galardones fueron entregados por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien destacó la importancia de representar una historia tan significativa para la memoria colectiva de Canarias. Un momento muy emotivo de la velada ocurrió cuando algunas de las mujeres reales que protagonizaron esta lucha por la dignificación de sus derechos laborales subieron al escenario, recibiendo el reconocimiento y el aplauso del público. La obra no solo logró el reconocimiento de los jurados, sino también una gran conexión emocional con los asistentes.

I Festival de Teatro de Mogán / La Provincia

Otros premios y reconocimientos

Además del premio a Mujeres Empaquetadoras de Tomates, el jurado del certamen también otorgó premios en otras categorías. El segundo premio fue para la obra "La familia, siempre lo primero", presentada por Binomio Teatro. Esta comedia exploró las dinámicas familiares y los intereses particulares que surgen dentro del núcleo familiar, todo contado con un toque de humor.

El tercer premio fue para Medusa Teatro con la obra "Un hilo en un dedal", una pieza simbólica que reflexiona sobre los conflictos internos y el paso del tiempo, adoptando un enfoque existencialista.

I Festival de Teatro de Mogán / La Provincia

Además de los premios otorgados a las obras, hubo un reconocimiento especial para las interpretaciones individuales. El jurado modificó excepcionalmente la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz para conceder dos premios a Mejor Actriz, dado que el 90% de las participantes en el certamen fueron mujeres. El primer premio a Mejor Actriz fue para Paula Ojeda, quien destacó por su interpretación de una mente enamoradiza en la obra "El amor es una mierda".

El segundo premio a Mejor Actriz fue para Gracia Flores, por su interpretación de una hermana manipuladora y dramática en la obra "La familia, siempre lo primero". Ambos premios fueron entregados por Iván Ramos, concejal de Infraestructuras y Accesibilidad Universal, y Emily Quintana, concejala de Educación y Juventud, respectivamente.

Un certamen con futuro

El I Festival de Teatro de Mogán no solo fue una vitrina para mostrar el talento local, sino también una celebración de la cultura canaria. Durante la velada, el público pudo disfrutar de una variada programación de obras, desde comedias de enredo como la de Grupo Rebobina, que presentó "Hombre y médium", hasta una reflexión sobre las relaciones sentimentales con la obra de Los Tarotistas, "El amor es una mierda".

El certamen, que cuenta con la colaboración de La Factoría Producciones y las Escuelas Artísticas de Mogán, pretende seguir creciendo en futuras ediciones y convertirse en un espacio consolidado dentro de la oferta cultural de la isla. La organización destacó que el evento ha cumplido con sus expectativas, tanto en cuanto a la calidad de las obras presentadas como en el nivel de participación de los actores y actrices, que mostraron un gran compromiso y talento.

El teatro como plataforma de desarrollo local

Este evento refleja la creciente apuesta de Mogán por el desarrollo cultural y el fomento de las artes escénicas locales. Con la creación del festival, se busca dar a los jóvenes talentos la oportunidad de iniciarse en el mundo del teatro, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo de una escena teatral de calidad en el municipio. Además, el certamen ofrece una valiosa oportunidad de interacción entre los artistas y el público, lo que enriquece la experiencia cultural tanto para los creadores como para los asistentes.