Gastronomía
Rollitos vietnamitas o queso ahumando: estos son los tres platos que triunfaron en el concurso 'Cocinillas' de Santa Brígida
La iniciativa tiene como objetivo dinamizar el mercado municipal y fomentar la compra del producto local
La Villa de Santa Brígida celebró este domingo la primera edición del concurso ‘Cocinillas’, una iniciativa que tiene como objetivo dinamizar el mercado municipal y fomentar la compra del producto local. Seis chef se presentaron con sus mejores recetas, y Germán Domínguez fue proclamado ‘Cocinillas’ con su original elaboración. En el podio, le siguieron Stefano Amorosi, en segundo lugar y la propuesta de Carmen Roda, en el tercero.
Germán Domínguez. ’Qué buen rollito’
El sabor a cumbre y el legado de la tía Rosa
Con una trayectoria que ya lo llevó a las primeras rondas del programa de cocina MasterChef, Germán aterrizó en el concurso con la confianza de quien conoce el producto de cercanía y sabe jugar con la improvisación. Su propuesta estaba inspirada por el plato con el que su pareja lo conquistó en su primera cena, unos rollitos vietnamitas, que adaptó al producto local enrollando su elaboración en hojas de acelgas. Para este chef a ratos libres, la cocina no es solo técnica sino también es un viaje sensorial. Recuerda con emoción a su tía Rosa, una figura materna fundamental que pasaba horas frente a los fogones y con una cocina que aún conerva en la memoria de su paladar.
Stefano Amorosi. ’Sorpresa ahumada’
El arte de la cocina vegana y los recuerdos
Cocinero profesional y gerente del restaurante Soul Food Café, en Santa Brígida, conoce los secretos de la cocina vegetariana y vegana, lo que le facilitó la elaboración de su plato. Con 26 años de residencia en la isla, este chef profesional defiende el producto local. Confesó que los nervios de estar bajo los focos fueron una experiencia nueva, aun así tiró de queso ahumado, ajo negro para elaborar un mojo, pimentón y leche de coco para elaborar su propuesta culinaria. Su pasión por la cocina le viene de niño, cuando veía el fuego abrazar a los calderos, el sonido de la cebolla friéndose y los aromas que emanaban. Compara esa primera fascinación con el impacto de ver por primera vez el Guernica de Picasso.
Carmen Roda. ‘Pisto de pastores’
La cocina autodidacta que conserva recetas
Carmen, la más veterana de los tres finalistas, durante la prueba tuvo que enfrentarse a la caja sorpresa llena de verduras que inicialmente la horrorizó. Al principio pensó en elaborar un potaje de verduras tradicional, pero eso requería más de una hora de la que disponía. Ante la falta de ingredientes cárnicos en el mercado municipal, como el chorizo, el bacon o el jamón serrano, que suele llevar su receta ideal, Carmen tiró de ingenio y de la herencia castellana, por lo que no dudó en interpretar el tradicional pisto de pastores, un plato español de verduras de la huerta que los ganaderos hacían con lo que tenían a mano y que Carmen culminó con un huevo frito. para darle enjundia.
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