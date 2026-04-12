Los vecinos de El Agujero en Gáldar denuncian el abandono de jardines públicos

Los vecinos de El Agujero, en el municipio de Gáldar, han alzado su voz para denunciar el grave abandono que sufren diversos jardines públicos de la zona. Según informan, la situación lleva más de tres años sin resolverse, lo que ha provocado un evidente deterioro en los espacios destinados al disfrute de la comunidad. La falta de mantenimiento adecuado por parte del Ayuntamiento de Gáldar es la principal causa de esta situación, que refleja una clara dejadez en la gestión de los espacios públicos.

Jardines del Yacimiento de La Guancha: un reflejo del desinterés

Uno de los puntos más afectados es el área lateral del Yacimiento de La Guancha, donde el abandono es especialmente notorio. Alrededor de 15 palmeras han muerto sin que hayan sido repuestas, lo que ha dejado un paisaje deteriorado. A pesar de que recientemente se han plantado nuevas palmeras pequeñas, estas se encuentran secos debido a la falta de cuidados.

La situación empeora por la proliferación de malas hierbas que invaden la zona y un sistema de riego claramente insuficiente, que pone en riesgo la supervivencia de las especies existentes. Este abandono no solo afecta la estética del área, sino también la biodiversidad local.

Denuncian el abandono de jardines públicos en la zona de El Agujero en Gáldar. / La Provincia

Plaza de Mr. Leacock: abandono total y deterioro generalizado

La Plaza de Mr. Leacock, otro de los jardines emblemáticos de la zona, también presenta una situación alarmante. Los vecinos denuncian que, en los últimos años, no se ha repuesto ninguna planta ni se ha realizado una limpieza adecuada de las malas hierbas que invaden el espacio. Las palmeras de la plaza se encuentran en un estado de total descuido, con hojas secas y sin poda, lo que afecta no solo la imagen del lugar, sino también la seguridad y el bienestar de quienes transitan por allí.

Calle El Caletón: un foco de suciedad y plagas

La Calle El Caletón, ubicada frente a los dúplex, también ha sido escenario de constantes quejas debido a la falta de mantenimiento, según los denuciantes. La suciedad y la presencia de plagas como la cochinilla y la mosca blanca están afectando gravemente a los árboles de la zona.

Esta situación ha comenzado a tener repercusiones negativas, ya que las plagas no solo están deteriorando los árboles, sino que también están impactando directamente a las viviendas cercanas, aumentando la incomodidad de los vecinos.

Vecinos denuncian abandono de jardines públicos en la zona de El Agujero en Gáldar / La Provincia

Desigualdad en el trato entre barrios

Lo que más ha indignado a los residentes de El Agujero es que, mientras estos espacios permanecen en el olvido, el mantenimiento de jardines se centra en zonas más visibles del municipio, como rotondas o las principales vías del casco urbano de Gáldar. Este trato desigual deja en evidencia una falta de planificación y un desinterés por el bienestar de los barrios más alejados del centro.

La comunidad ha expresado su malestar por lo que consideran una desigualdad en el tratamiento de los barrios y una clara falta de compromiso con el bienestar de los vecinos de El Agujero.

Denuncian abandono de jardines públicos en la zona de El Agujero en Gáldar. / La Provincia

Exigen soluciones inmediatas al Ayuntamiento de Gáldar

Los vecinos de El Agujero han exigido al Ayuntamiento de Gáldar que actúe con urgencia para corregir esta situación. Entre las medidas que solicitan se incluyen:

La implementación de un plan de mantenimiento periódico para asegurar que los jardines se mantengan en buen estado durante todo el año.

para asegurar que los jardines se mantengan en buen estado durante todo el año. La reposición inmediata de las plantas y palmeras que se han perdido debido al abandono.

de las plantas y palmeras que se han perdido debido al abandono. La intervención para erradicar las plagas que afectan a los árboles y que ya están causando daños en las viviendas cercanas.

que afectan a los árboles y que ya están causando daños en las viviendas cercanas. La mejora del sistema de riego, que es insuficiente para mantener las especies vegetales en buen estado.

Los residentes afirman que ya no pueden seguir soportando el abandono de sus espacios públicos y piden al Ayuntamiento que no se olvide de sus barrios.