12 días de actos para celebrar en Gáldar el Día Internacional del Libro 2026

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de las concejalías de Biblioteca y Juventud, dirigidas por Carlos Ruiz Moreno y Antonio María Benítez Melián, respectivamente, ha presentado el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro 2026. La efeméride, que se celebra oficialmente el 23 de abril, tendrá en el municipio una duración extendida del 13 al 24 de abril, con el objetivo principal de fomentar la promoción de la lectura y la escritura en todos los formatos, acercando los recursos bibliotecarios a la población de todas las edades.

La programación arranca desde el lunes 13 de abril con una serie de talleres de lectura organizados por la Concejalía de Juventud bajo el lema ‘Leer es soñar con los ojos abiertos’.

Implicación de los barrios

Estas actividades se llevarán a cabo cabo de 16:30 a 18:30 horas en diferentes puntos del municipio, llevando la cultura a todos los barrios. Así, se visitarán las asociaciones de vecinos de El Labrador, Cruz del Poleo (Saucillo) y Nuestra Señora de Fátima (La Montaña), así como los clubes de mayores Estrella del Norte en Sardina y Santiago de los Caballeros en Gáldar, fomentando el hábito lector entre la ciudadanía más joven y los mayores.

Programa del Día Internacional del Libro 2026 en Gáldar. / Ayuntamiento de Gáldar

El programa central, gestionado desde la Biblioteca Municipal y Radio Gáldar, comenzará el lunes 20 de abril con una iniciativa solidaria titulada ‘Rincón del Trueque: Libros X Alimentos’. Esta actividad permitirá a los vecinos intercambiar libros por alimentos no perecederos durante toda la semana en horario de mañana y tarde, para beneficiar a las familias más vulnerables del municipio. Ese mismo día, a las 13:00 horas, Radio Gáldar emitirá el XVII Manifiesto del Día del Libro, titulado ‘Entonces no pensábamos en la eternidad’, a cargo del profesor Domingo Oliva Tacoronte.

Programa del Día Internacional del Libro 2026 en Gáldar. / Ayuntamiento de Gáldar

La agenda cultural continuará con encuentros literarios y actividades para toda la familia. El lunes 20 a las 18:00 horas, la escritora Verónica Cervilla presentará y firmará ejemplares de su novela ‘Cuando callan las montañas’. Al día siguiente, martes 21, la narradora Begoña Perera ofrecerá una sesión de cuentacuentos titulada ‘Dedos, Voces… Cuentos desde la orilla’. El miércoles 22 de abril, será el turno de la escritora Fabiola Gil, quien presentará su novela ‘Los amantes de Mambrú’.

Programa del Día Internacional del Libro 2026 en Gáldar. / Ayuntamiento de Gáldar

El jueves 23 de abril, día grande de la celebración, la Plaza de Santiago acogerá de 09:00 a 13:00 horas el Mercadillo Municipal y el Rincón del Trueque. Por la tarde, a las 18:00 y 19:30 horas, la compañía 2RC Teatro representará en la Biblioteca la obra ‘El ladrón de libros’, una comedia dirigida por Gracia Flores apta para todos los públicos, cuya entrada será gratuita, previa reserva a través de entradas.galdar.es

El ciclo de actividades se clausurará el viernes 24 de abril con una jornada muy variada. Por la mañana, alumnado de 6º de Primaria del CEIP Antonio Padrón realizará la ‘III lectura de Leyendas canarias’. A las 11:00 horas se presentará el libro divulgativo del profesor Félix Vega Hernández, ‘Y ahora qué “coño” me pongo para la romería…’, y por la tarde, a las 19:00 horas, se realizará la presentación del poemario ‘Secretos y emociones’ de Josefa Molina y Javier Cáceres, que contará con música en directo desde Berlín.