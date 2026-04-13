Alquileres por las nubes en Guía: la Asociación Bruno Quintana solicita la declaración de zona tensionada

La Asociación Sociocultural y de Patrimonio Bruno Quintana Quintana de Guía ha solicitado al Ayuntamiento la declaración del casco antiguo y, al menos, dos kilómetros a su alrededor como zona de mercado residencial tensionado para garantizar el acceso a la vivienda para la población residente, al dispararse los precios de los alquileres y la falta de nueva oferta. El colectivo vecinal señala que en los últimos años casi se han duplicado los alquileres, y se llega a pedir hasta 400 euros por habitación, propiciado también por la llegada de muchos estudiantes universitarios y el parón de las construcciones.

Hernani, Tolosa y Las Palmas

Una zona residencial tensionada es el área geográfica donde la demanda de inmuebles de alquiler es mucho mayor que la oferta disponible. Esto provoca que los precios sean desorbitados y no se pueda garantizar que todo el mundo acceda a una vivienda. Y según el ministerio de Vivienda del Gobierno de España, a esta catalogación se han sumado entre otros municipios vascos como Hernani, Tolosa, Barakaldo y Lezo, por un periodo de dos y tres años, además de otros de Cataluña y Galicia. En el caso de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria acaba de enviar nueva documentación a la solicitud de tramitación al Gobierno de Canarias.

La Asociación Bruno Quintana entiende que Guía responde al perfil tipo de zona residencial tensionada, por lo que deben sentarse las bases para controlar las subidas desproporcionadas del alquiler de la vivienda, tomando como base las estadísticas oficiales de renta media por habitante, el índice de pobreza, paro y el coste de acceso a la vivienda.

En alerta

"Como asociación queremos alertar de un problema que está sucediendo ya en el casco histórico", señalan integrantes de este colectivo, que es Medalla de Plata de la ciudad, que ha extendido la petición a un perímetro de dos kilómetros más para su estudio.

La cúpula de la iglesia sobresale sobre las viviendas, en el centro de Guía / J. B.

El colectivo detalla como ejemplos que se están pagando hasta 400 euros por una habitación, y 700 euros en la zona alta del casco por un alquiler. En muchos casos, admite, a la sombra del bum generado por la llegada de los más de 1.500 alumnos matriculados en la Universidad Fernando Pessoa. Frente a esta situación, hace más de 20 años que no se construyen viviendas de promoción pública. "Se están comprando casonas para rehabilitarlas y reconvertirlas en apartamentos para estudiantes, reduciendo el mercado tradicional del alquiler".

Dificultades de emancipación y éxodo

Los vecinos señalan que una familia que ingresa 1.200 euros no puede pagar 700 euros por un alquiler. De ahí que hayan trasladado a la Corporación su preocupación por esta situación residencial, con la petición de que se tramite ante el Gobierno de Canarias la catalogación de zona tensionada por el derecho a la vivienda, para poner freno al crecimiento de los precios.

"Es un problema grave, porque no se puede alquilar. Por eso pedimos a los políticos altura de miras para regular el precio en el casco histórico de Guía; no atacamos a los propietarios, ni a los empresarios, pero hay un problema social grave, y se piden cantidades exageradas, que llegan a ser el doble de lo que había sido lo habitual", señalan. Además, lamentan que esta situación genera un éxodo de muchos vecinos hacia otros municipios con un mercado inmobiliario más asequible, rompiendo la cohesión social. Y advierten de que se está abocando a la población joven a salir del pueblo, dificultando su emancipación.

Bruno Quintana Quintana insiste en recurrir al artículo 38 de la Ley que no pone límites de población para su declaración de zona tensionada a un territorio.

Rentas bajas y paro

A esto se suma la escasa promoción de nueva vivienda, sobre todo de promoción pública, "lo que ha reducido notablemente las posibilidades de acceso a una vivienda asequible para muchos sectores de la población local, particularmente jóvenes y familias con rentas medidas y bajas". Mientras, una de cada seis personas en edad laboral se encuentra inscrita en el paro.

Los datos que manejan concluye que la renta media de Guía se sitúa "en un contexto autonómico de renta baja", que "se aproxima a los umbrales de riesgo de pobreza relativa". Por contra, el incremento de los precios del alquiler "refuerza la necesidad de medidas de contención y protección del acceso a la vivienda". Estos indicadores "aporta una base socioeconómica suficiente para valorar la posible declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado".

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La Asociación ya mantuvo una reunión con el concejal de Servicios sociales, Alejandro Rivero, para exponerle la demanda y está pendiente de hacerlo con Urbanismo. Y, a su vez, acaban de presentar un escrito con la solicitud en las oficinas municipales, que incluyen análisis económicos para su análisis.