‘Cuentos desde la celda’ llega al Guaires con un potente mensaje de prevención para jóvenes

El Centro Cultural Guaires acogerá este jueves 16 de abril la representación teatral ‘Cuentos desde la celda’, una propuesta de sensibilización dirigida especialmente al público juvenil que busca fomentar la reflexión sobre las decisiones personales y sus consecuencias.

La iniciativa, impulsada por el área de Prevención del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Nuria Esther Vega Valencia, reunirá a cerca de 500 estudiantes de distintos centros educativos de Gran Canaria, así como a usuarios de recursos sociosanitarios, en una jornada de marcado carácter educativo y social.

En concreto, asistirán alumnos del IES Roque Amagro, CEO Luján Pérez, IES Guía, CEIP Jesús Sacramentado, IES Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria e IES Pepe Dámaso de Agaete, además de unas 25 personas usuarias de centros de día de Gáldar y de la Unidad de Salud Mental de La Aldea, acompañadas por monitores y profesorado.

La obra será interpretada por internos y exinternos del Centro Penitenciario Las Palmas I, bajo la dirección de la Asociación Sociocultural Travesía, una entidad que trabaja en procesos de reinserción social a través del arte.

CUENTOS DESDE LA CELDA / LP/DLP

Más allá de la representación, la actividad incluirá un coloquio posterior en el que los jóvenes podrán dialogar con los actores y conocer de primera mano sus experiencias personales. Testimonios marcados por el cambio, la superación y la importancia de tomar decisiones responsables que buscan generar un impacto directo en el público asistente.

Desde la organización se espera que este intercambio propicie una fuerte conexión emocional con los estudiantes, consolidando la actividad como una herramienta educativa eficaz para la prevención de conductas de riesgo.

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Esta propuesta se enmarca en las acciones que impulsa la Concejalía de Prevención para promover entornos educativos y comunitarios más conscientes, fomentando valores como la responsabilidad, la reflexión y el desarrollo personal entre la juventud.