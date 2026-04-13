Frente común en Gran Canaria para pedir “eólica marina ya” al Estado

"La eólica marina necesita calendario, necesita seguridad para el sector, necesita que se concrete la primera subasta, porque sin ese paso todo lo demás se queda en planificación y la planificación por sí sola no genera ni energía, ni empleo, ni actividad económica", ha expuesto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien ha sentenciado que "Gran Canaria está preparada para tener eólica marina ya".

Morales ha escinificado un frente común del gobierno insular junto al tejido empresarial, científico y social de la Isla para exigir al Estado que acelere el despliegue de la eólica marina, que lleva años de retraso inmersa en trámites administrativos y burocráticos. El acto ha confluido en la firma cojunta de una carta para remitirla al Ministerio para la Transición Ecológica con la finalidad de reclamar “mayor agilidad” para convocar la primera subasta pública y fijar un calendario claro que permita pasar de la planificación a la ejecución.

Morales reconoció los "necesarios" avances en los últimos años, como la aprobación en frebrero de 2023 de los planes de ordenación del espacio marítimo y la reciente apertura de una consulta pública. Pero también los considera insuficientes "si no se traducen decisiones firmes y concretas". Además, matizó que la apertura de la consulta pública, que a su jucio obedece al rechazo que ha suscitado la eólica marina en comunidades como Cataluña y Galicia, es innecesaria en Gran Canaria: "No podemos esperar por otros territorios".

"A día de hoy la eólica marina en España no ha avanzado. Y mientras tanto, en el resto de Europa avanza capturando inversiones. En este tipo de procesos el tiempo no es neutro: quien llega tarde, pierde posiciones que luego son muy difíciles de recuperar. Y Canarias no quiere llegar tarde”, advirtió Morales. “Hace un año y medio venían promotores; ahora mismo esto es un erial”, amplió el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, quien alertó de la pérdida de oportunidades de inversión.

Alineamiento en Gran Canaria

En este sentido, el presidente del clúster marítimo de Canarias, Germán Suárez, aseguró que existe “un alineamiento total” entre administraciones, empresas y sociedad civil. “No estamos aquí para hablar de una oportunidad; tampoco para convencer a nadie, porque el sector y las instituciones llevan tiempos alineados en torno a lo que significa la eólica marina para Gran Canaria. Estamos aquí, sencillamente, porque ha llegado el momento de dejar de hablar de potencial y empezar a hablar de decisiones”, explicó.

En un sistema eléctrico aislado como el canario, la incorporación de esta tecnología permitiría generar energía de forma más estable y constante que otras renovables, tal y como recordó Suárez. A ello se suma su potencial económico. Según sus estimaciones, el desarrollo de unos 500 megawatios de eólica marina en la Isla podría generar más de 14.000 millones de euros y hasta 8.000 empleos anuales equivalentes, siempre que se garantice la participación local.

Diferenciar a Canarias

La clave no es tanto la cantidad de potencia que se instale en la Isla, sino la capacidad del tejido empresarial local de integrase en la cadena de valor. "Gran Canaria tiene capacidades en muchos de sus ámbitos: un sector marítimo portuario con experiencia, empresas preparadas con conocimiento técnico y una posición de estrategia en el Atlántico que puede convertirla en un nodo logístico de referencia, lo que nos permite hablar de diversificación económica real", recordó Morales.

Por ello, tanto el gobierno insular como el sector demandan que Canarias sea tratada de forma diferenciada en el diseño de la primera subasta, con un procedimiento específico que tenga en cuenta las singularidades del sistema eléctrico insular. La carta remitida al Ministerio plantea, además, que el primer paso se concrete en un proyecto piloto comercial en Gran Canaria, que sirva como banco de pruebas.

El foco está ahora en la próxima feria internacional WindEurope, que se celebrará del 21 al 23 de abril con la asistencia del presidente Pedro Sánchez, y que el Ejecutivo insular ve como una oportunidad para que el Estado concrete avances. “Estamos ante una decisión estratégica sobre el papel que queremos que tenga Gran Canaria en el futuro. (...) La Isla ha hecho su trabajo; ahora toca que esa decisión se materialice”, concluyó Morales.