Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres accidentes en la GC-1Gasolina barataBorrasca en CanariasRescate de una niña de 12 añosUD Las PalmasCB Gran CanariaProlongación de la jornada laboral
instagramlinkedin

La muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria llega a Valsequillo y pone rumbo a Tunte

El proyecto cultural recorre municipios de la isla en abril de 2026, reivindicando el valor de lo local tras su paso por el Museo Elder y Valsequillo

Muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria

Muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria / Aider Gran Canaria

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria continúa impulsando su Muestra de Arte, Cultura y Ruralidades con una parada destacada en el municipio de Valsequillo, donde el proyecto ha vuelto a poner en valor la identidad y las raíces del territorio.

Tras su paso por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y el propio municipio, la iniciativa sigue consolidándose como un espacio de encuentro que combina arte, tradición y desarrollo rural.

Valsequillo, epicentro de la cultura rural en Gran Canaria

El recorrido por Valsequillo ha dejado imágenes de inspiración, aprendizaje y conexión con lo local, en una cita que ha reunido a participantes y visitantes en torno a la riqueza cultural del entorno rural. La muestra pone el foco en lo auténtico y lo cercano, reivindicando el papel de las comunidades locales en la conservación de tradiciones, saberes y formas de vida que forman parte del patrimonio de la isla.

A través de diferentes actividades y propuestas artísticas, el evento ha permitido redescubrir el valor de lo rural desde una mirada contemporánea, reforzando el vínculo entre cultura y territorio.

Próxima parada: Tunte, nuevo impulso al proyecto

La iniciativa no se detiene y ya mira hacia su siguiente destino: Tunte, donde continuará este recorrido por la isla. La nueva cita será inaugurada este jueves 16 de abril, dando continuidad a un proyecto que apuesta por difundir, celebrar y proteger las ruralidades de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

Con cada parada, la muestra se consolida como una plataforma para visibilizar el talento local y fortalecer el orgullo por las raíces, en un momento en el que lo rural gana protagonismo dentro de la agenda cultural del archipiélago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
  2. El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
  3. Un conductor de Guaguas Municipales afronta siete años de prisión por embestir a un motorista en Escaleritas
  4. Las Canteras: un paraíso de biodiversidad que sufre la presencia de carabelas portuguesas y palomas
  5. Cinco restaurantes con mirador en Gran Canaria están entre el abandono y la espera
  6. Los 600 cabreados de la UD Las Palmas en La Rosaleda: 'La actitud fue patética
  7. Nuevos reveses frenan el despliegue de la Policía Canaria por las islas
  8. La pastelería de Siete Palmas donde se puede comer una pintadera de gofio y albaricoque

Frente común en Gran Canaria para pedir “eólica marina ya” al Estado

Frente común en Gran Canaria para pedir “eólica marina ya” al Estado

La muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria llega a Valsequillo y pone rumbo a Tunte

La muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria llega a Valsequillo y pone rumbo a Tunte

‘Cuentos desde la celda’ llega al Guaires con un potente mensaje de prevención para jóvenes

‘Cuentos desde la celda’ llega al Guaires con un potente mensaje de prevención para jóvenes

Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos

Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos

El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista por sus toques innovadores: una parada obligatoria para los amantes del cachopo

El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista por sus toques innovadores: una parada obligatoria para los amantes del cachopo

Rescatan a una pardela tras quedar atrapada en una línea de alta tensión en Arucas

Rescatan a una pardela tras quedar atrapada en una línea de alta tensión en Arucas

Rescatan a una niña de 12 años tras caer de cuatro metros en un barranco de Veneguera

Gran Canaria desde el cielo tras cuatro meses de lluvias

Gran Canaria desde el cielo tras cuatro meses de lluvias
Tracking Pixel Contents