La muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria llega a Valsequillo y pone rumbo a Tunte
El proyecto cultural recorre municipios de la isla en abril de 2026, reivindicando el valor de lo local tras su paso por el Museo Elder y Valsequillo
La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria continúa impulsando su Muestra de Arte, Cultura y Ruralidades con una parada destacada en el municipio de Valsequillo, donde el proyecto ha vuelto a poner en valor la identidad y las raíces del territorio.
Tras su paso por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y el propio municipio, la iniciativa sigue consolidándose como un espacio de encuentro que combina arte, tradición y desarrollo rural.
Valsequillo, epicentro de la cultura rural en Gran Canaria
El recorrido por Valsequillo ha dejado imágenes de inspiración, aprendizaje y conexión con lo local, en una cita que ha reunido a participantes y visitantes en torno a la riqueza cultural del entorno rural. La muestra pone el foco en lo auténtico y lo cercano, reivindicando el papel de las comunidades locales en la conservación de tradiciones, saberes y formas de vida que forman parte del patrimonio de la isla.
A través de diferentes actividades y propuestas artísticas, el evento ha permitido redescubrir el valor de lo rural desde una mirada contemporánea, reforzando el vínculo entre cultura y territorio.
Próxima parada: Tunte, nuevo impulso al proyecto
La iniciativa no se detiene y ya mira hacia su siguiente destino: Tunte, donde continuará este recorrido por la isla. La nueva cita será inaugurada este jueves 16 de abril, dando continuidad a un proyecto que apuesta por difundir, celebrar y proteger las ruralidades de Gran Canaria.
Con cada parada, la muestra se consolida como una plataforma para visibilizar el talento local y fortalecer el orgullo por las raíces, en un momento en el que lo rural gana protagonismo dentro de la agenda cultural del archipiélago.
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