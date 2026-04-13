La muestra de ruralidad y cultura de Gran Canaria llega a Valsequillo y pone rumbo a Tunte

La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria continúa impulsando su Muestra de Arte, Cultura y Ruralidades con una parada destacada en el municipio de Valsequillo, donde el proyecto ha vuelto a poner en valor la identidad y las raíces del territorio.

Tras su paso por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y el propio municipio, la iniciativa sigue consolidándose como un espacio de encuentro que combina arte, tradición y desarrollo rural.

Valsequillo, epicentro de la cultura rural en Gran Canaria

El recorrido por Valsequillo ha dejado imágenes de inspiración, aprendizaje y conexión con lo local, en una cita que ha reunido a participantes y visitantes en torno a la riqueza cultural del entorno rural. La muestra pone el foco en lo auténtico y lo cercano, reivindicando el papel de las comunidades locales en la conservación de tradiciones, saberes y formas de vida que forman parte del patrimonio de la isla.

A través de diferentes actividades y propuestas artísticas, el evento ha permitido redescubrir el valor de lo rural desde una mirada contemporánea, reforzando el vínculo entre cultura y territorio.

Próxima parada: Tunte, nuevo impulso al proyecto

La iniciativa no se detiene y ya mira hacia su siguiente destino: Tunte, donde continuará este recorrido por la isla. La nueva cita será inaugurada este jueves 16 de abril, dando continuidad a un proyecto que apuesta por difundir, celebrar y proteger las ruralidades de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

Con cada parada, la muestra se consolida como una plataforma para visibilizar el talento local y fortalecer el orgullo por las raíces, en un momento en el que lo rural gana protagonismo dentro de la agenda cultural del archipiélago.