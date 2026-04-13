El plan de asfaltado en nueve calles de Arucas arranca este jueves en El Perdigón y se prolongará un mes

El Ayuntamiento de Arucas acomete las obras de acondicionamiento de nueve calles de los distritos de La Goleta, Cardones-Tinocas, Trasmontaña-Tres Barrios y el casco de la ciudad, que se encuentran en mal estado de conservación. Las obras empiezan este jueves y se prolongará durante casi un mes en los distintos barrios.

El plan de reasfaltado de las calles comienza a ejecutarse este jueves en el núcleo de Cardones-Tinocas (distrito IV), con los trabajos desde el cruce de El Perdigón hasta el antiguo campo de fútbol.

El miércoles de la semana que viene continuará en la calle José Suárez Suárez, del distrito Trasmontaña–Tres Barrios (VII).

Casco antiguo

El lunes 27 le toca el turno a cuatro vías del casco. En este caso, en Acequia Alta, Aparejador A. Ferrera, Alcalde Rafael Díaz y Ramón y Cajal, lo que obligará también a una reorganización del tráfico desde ese día hasta su finalización.

La última fase se extiende por el Pasaje del Labrante Maestro Bernardino, la calle El Angostillo (desde el número 87 hasta el cruce Tomás de León) y el Camino de Los Callejones (hasta el pasaje del Labrante Maestro Bernardino), en el distrito II de La Goleta.

Obras previas

El plan de asfaltado se suma a otros programas anteriores que beneficiaron a otras vías deterioradas del municipio. Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo trabajos de asfaltado desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la calle Pintor Velázquez (GC-300), en el entorno de la rotonda de La Palmita, en la calle Pintor Velázquez, desde la GC-300 hasta la calle Juan Ortiz de Zárate, en la Avenida Pedro Morales Déniz y pasaje Playa de las Nieves.

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Este proyecto ya acabado contó con una inversión total de 739.000 euros, siendo ejecutado por la empresa Félix Santiago Melián (Grupo FSM), Y financiado con cargo a los fondos del Plan de Cooperación de los Ayuntamientos, destinados a la mejora de las infraestructuras municipales.