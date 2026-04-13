El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista por sus toques innovadores: una parada obligatoria para los amantes del cachopo

En Gran Canaria, hay restaurantes que apuestan por la cocina cuidada, ofreciendo opciones diferentes a las tradicionales. Entre ellos, se encuentra Savia, un establecimiento para quienes buscan cocina casera con tiques diferentes. Además, se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del cachopo.

Los creadores de contenido @descubreconc lo han visitado recientemente y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Si te gustan los cachopos, la comida casera y el ambiente tranquilo, te recomendamos este restaurante 100%", aconsejan.

Entrantes diferentes

En su vista, comenzaron probando diferentes entrantes para abrir el apetito antes de pasar al plato principal. Uno de los que más destacan son las croquetas de sobrasada ibérica y miel, que sorprenden por su textura. "Son muy cremosas", comentan.

Otro plato que no pasa desapercibido es la ensaladilla de batata con pulpo y langostinos, una propuesta perfecta para disfrutar de productos del mar. “No te olvides de pedir pan para hacerte montaditos”, recomiendan

El plato estrella es el cachopo

El cachopo es el plato que nadie que visite el establecimiento se puede perder. Elaborado con carne de rosada real, relleno de queso ahumado y jamón ibérico, y junto a una salsa de trufa que le aporta un toque diferente. "Es muy tierno", aseguran. Además, puedes acompañarlo de papas fritas naturales.

Como broche final, se decantaron por la torrija de croissant servida con crema pastelera y sorbete de mango, una combinación que ofrece un poste tradicional acompañado de toques más innovadores para terminar la propuesta gastronómica

Horario y ubicación

Savia se encuentra en la Carretera del Centro, 138, en Monte Lentiscal. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones.

Abre de jueves a sábado en horario de 13:30 a 16:30 horas y de 20:30 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario para ofrecer solo servicio de comidas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.