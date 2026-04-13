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Estos son los homenajeados que recibirán los Premios Emprendedores de San Bartolomé de Tirajana

La gala reunirá en el Hotel Tabaiba Princess a distintos perfiles del ámbito empresarial, formativo y turístico

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Hotel Tabaiba Princess acogerá este jueves 16 de abril, a las 19:30 horas, la Gala Emprendedores de San Bartolomé de Tirajana de esta edición, un evento en el que se reconocerá la labor de empresarios, profesionales y entidades que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del municipio. El acto busca poner en valor el esfuerzo, la innovación y la creatividad de quienes han convertido sus ideas en proyectos consolidados, generando empleo y dinamizando el tejido empresarial local. En esta línea, la organización subraya el carácter inspirador de la gala, concebida también como un espacio para visibilizar el talento y el emprendimiento como motor de progreso del municipio.

Los reconocimientos distinguirán a Sandra Jaurrieta Flores (Talento Emergente), Carlos V. Alonso Guerra (Innovación Sostenible), los hermanos Moneiba y César García Perera (Vocación de Servicio), Ani Rivero Rodríguez (Trayectoria Comercial), Fidel Rodríguez Rodríguez (Espíritu Pride), Andrés Martínez Ayllón (Pionero del Ocio Turístico), el Departamento de Imagen Personal del IES Faro de Maspalomas (Talento Joven e Innovación), Juan Moreno Artiles (Legado Gastronómico), Carmen Rodríguez Quintana (Alma del Comercio) y Princess Hotels & Resorts (Excelencia Turística), en una edición que reúne a perfiles muy diversos del ámbito empresarial y formativo del municipio.+

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Actuaciones

La gala, organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, estará presentada por Nacho Egea y contará con las actuaciones del timplista Germán López y la cantante Celia Jiménez, que pondrán el acompañamiento musical a una noche dedicada al reconocimiento del talento empresarial, la innovación y el impulso económico en el municipio.

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